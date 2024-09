Madagascar: Accès en eau potable dans le Sud - L'heure est au bilan de la gestion des infrastructures

Le Gouvernement, via le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène vient de lancer une étude sur la mise en gestion du service de l'eau dans les régions du Sud du pays.

Les défis en matière d'accès à l'eau potable sont nombreux à Madagascar. Outre la nécessité de mettre en place des infrastructures répondant aux besoins et situations réels des populations, la nécessité d'instaurer une bonne gestion de celles-ci demeure.

Comme l'a indiqué Anjaratiana Elia Ranjafindrianiaina, Secrétaire Générale auprès du Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEA), en marge du lancement officiel de l'atelier relatif à l'étude sur la mise en gestion du service de l'eau dans les régions du Sud : « Il est clair pour nous tous qu'il ne suffit pas de construire des infrastructures ; il est crucial d'assurer leur pérennisation et leur gestion efficace pour garantir un service durable et de qualité. »

Changer la donne

Ces propos interpellent sur un fait. La mauvaise gestion des infrastructures, malgré les efforts déployés par le Ministère et ses partenaires, constitue l'une des principales causes de la situation qui prévaut actuellement. La Grande Île affiche un taux d'accès national de 55,3% avec des disparités régionales qui vont de 52,48% dans la région Atsimo-Andrefana à 58,9 % dans la Région Androy, et 58,08 % dans la Région Anôsy.

En lançant cette étude, le Ministère ambitionne de mettre en place une approche systémique et innovante de la gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau de ces régions. Ce, dans le but d'asseoir une gestion capable de répondre aux attentes des populations et de s'adapter aux défis environnementaux et économiques.

Un état général des infrastructures et de la qualité du service d'eau rendu aux usagers, incluant un inventaire des techniques et technologies mis en place ou encore l'ensemble des gestionnaires qui interviennent dans le secteur de l'eau dans les trois régions du Grand Sud, fait partie des résultats attendus de cette étude. Tout comme un modèle de gestion d'infrastructures en eau potable.