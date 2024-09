Madagascar: Produits halieutiques - Un Malgache consomme 7 kg de poisson par an

Le taux de consommation de produits halieutiques reste encore faible à Madagascar.

Selon les statistiques publiées par le ministère en charge de la Pêche et de l'Économie bleue, ce taux est actuellement aux environs de 7 kg de poisson par personne par an au lieu de 11 kg par personne par an. Raison pour laquelle la foire des produits halieutiques est organisée afin d'inciter la population à consommer davantage de produits issus de la pêche et de l'aquaculture.

Cet événement s'est tenu durant quatre jours au Kianja Barea à Mahamasina. Les poissons vivants fournis par des associations de pisciculteurs ont été pris d'assaut par les consommateurs tandis que les restaurateurs et les professionnels ou amateurs de l'art culinaire raffolent des produits de la mer de qualité provenant directement des groupements de pêcheurs. On peut citer, entre autres, les langoustes, les crabes, les poulpes, les calmars et les gros poissons.

Partages d'expériences

Certains exposants ont fait des offres promotionnelles dans le cadre de cette foire. Outre les expositions ventes des produits halieutiques, les conditions de vie des pêcheurs en mer y ont été présentées. Des formations en élevage de tilapia et de carpes ont également été organisées au profit des particuliers désirant se lancer dans cette activité porteuse. Des partages d'expériences concernant le modèle d'algoculture villageoise contractuelle productive, ne sont pas en reste. Tous les intrants et les équipements nécessaires ainsi que les formations permettant de développer ces activités piscicoles, étaient en même temps présentés lors de cette 4e édition de la Foire des produits halieutiques. En tout, une centaine de stands y ont été exposés.

On y a trouvé entre autres, des poissons vivants qui ont été pris d'assaut par les consommateurs. Les coopératives et opérateurs opérant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, répartis dans les différentes régions de l'île ont également présenté des produits halieutiques frais et transformés dans le cadre de cet événement. Le thème choisi pour cette manifestation économique a été axé sur « les produits halieutiques, garants de la souveraineté alimentaire ».

Par ailleurs, des poissons d'ornementation et de décoration y ont été à l'honneur. Un opérateur spécialisé dans ce domaine a offert des conseils gratuits d'aquariophilie. Des bassins de jardin et des aquariums ont également été exposés à la foire.