Madagascar: Christian Ntsay à la tribune de l'ONU - Appel à un modèle de développement du monde plus inclusif et plus équitable

Le Premier ministre a été mandaté par le président de la République pour représenter Madagascar à la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) à New York.

Thème

« Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Suivant la lettre et l'esprit du thème retenu pour la 79ème AGNU dont Madagascar en est le vice-président pour le mandat 2024-2025, le Premier ministre Christian Ntsay a souligné dans son discours à la tribune de l'ONU, « l'interconnexion des différents défis mondiaux et la nécessité d'une réponse collective, solidaire et résolue ».

Ordre international

Le PM de faire remarquer que « la paix, socle fragile d'un monde en proie aux divisions, est aujourd'hui mise à mal par une multiplicité de crises aux ramifications géo-stratégiquement dangereuses et profondes ». Et de citer notamment la guerre en Ukraine qui « ébranle l'ordre international, exacerbe les tensions géopolitiques, aggrave l'insécurité alimentaire et énergétique, et met en péril la paix et la sécurité mondiale ».

Urgence climatique

Il a également noté « la multiplication des événements climatiques extrêmes, la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité ». Ceci pour dire que « l'urgence climatique est devenue une réalité tangible et dévastatrice ». La Grande île « figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, subissant de plein fouet les cyclones, la sécheresse, l'érosion côtière et la perte de biodiversité unique », alors qu'il est faible émetteur de gaz à effet de serre et a une empreinte carbone négative. Madagascar n'est pas non plus épargné par « les inégalités croissantes, à l'échelle internationale, qui constituent un terreau fertile aux tensions sociales, aux conflits et à l'instabilité ».

Multilatéralisme

Selon le chef du gouvernement malgache, « face à ces menaces, nous ne pouvons céder ni à la peur ni à la fatalité. Le multilatéralisme incarné par les Nations Unies demeure notre meilleure arme et notre instrument collectif pour construire un monde plus sûr et plus pacifique ». Dans cette optique, il préconise « une réforme courageuse et ambitieuse des Nations Unies notamment du Conseil de sécurité qui s'avère plus que jamais indispensable ». Une manière de dire que « l'Afrique, continent en plein essor démographique et économique, ne saurait rester à la périphérie des centres de décision mondiaux ».

Plus équitable

Se référant à l'intervention du président Andry Rajoelina lors de la COP 26 en septembre 2022 à Glasgow, son mandataire à la 79ème AGNU à New York de réitérer la nécessité d' « accompagner les pays en développement dans leur transition vers une économie verte et résiliente, en leur fournissant les ressources financières et technologiques adéquates, et en reconnaissant leur droit au développement ».

A propos, il estime « impératif et urgent de promouvoir un modèle de développement du monde plus inclusif et plus équitable, qui ne laisse personne de côté ». Conformément au thème de la 79ème AGNU, il pense aussi qu' « il est temps de promouvoir un commerce international plus juste et plus équitable, de promouvoir et garantir l'accès équitable aux connaissances, aux technologies et aux systèmes de financements et d'investissements plus justes ».

Fihavanana

Le PM a assuré du haut de la tribune onusienne que « Madagascar, conscient de ces enjeux planétaires et de l'urgence d'y apporter des solutions concertées et pérennes, s'engage avec détermination aux côtes des Nations Unies et de ses Etats membres pour construire un monde plus juste, plus solidaire et plus durable ». Et de faire savoir que « le fihavanana, art de vivre ensemble ancré dans la culture malgache, guide notre action. Il traduit notre aspiration profonde à vivre en harmonie, dans le respect mutuel et la solidarité, en veillant à ne laisser personne au bord du chemin, à ne jamais oublier les plus vulnérables, en œuvrant ainsi pour une société plus juste ».

Ce qui est en totale adéquation avec l'esprit et la lettre du thème de la 79ème AGNU, un rendez-vous mondial que Madagascar ne pouvait rater, en sa qualité de vice-président.