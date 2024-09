Madagascar: Projet PIC - Un bilan largement positif à Nosy Be

Satisfecit. La Banque Mondiale, bailleur de fonds du projet Pole Intégré de Croissance (PIC) a bouclé avec un sentiment du travail bienfait la visite sur terrain réalisée à Nosy Be avec une équipe du ministère de l'Economie et des Finances, vendredi dernier. Un bilan largement positif

Une délégation conduite par la ministre de l'Economie et des Finances, en présence du directeur des opérations de la Banque Mondiale à Madagascar Atou Seck a visité les sites du projet PIC

Secteurs porteurs

Pour rappel, PIC 3 est un projet financé par la Banque Mondial à hauteur de 150 millions de dollars puis passés à 130 millions de dollars après réaménagement, l'objectif est de contribuer au développement économique des zones cibles à travers des secteurs porteurs comme le tourisme, l'agribusiness le digital, l'inclusion financière. A Nosy Be une de ses sites d'intervention, les impacts les plus visibles et les plus bénéfiques du projet se retrouvent notamment au niveau des infrastructures routières.

En effet, les axes routiers qui sont actuellement renouvelés à quasiment 100% changent complètement l'aspect de la ville et de ses environs et facilitent ainsi la mobilité en milieu urbain et dans les périphéries. En tout 39,3 kms ont été réhabilitées, reliant Hell-Ville à Andilana (25,8 km), Hell-Ville à Facsène (9,5 km) ainsi que l'axe Ambatozavavy. Une aubaine pour les usagers de la route qui prennent dorénavant beaucoup moins de temps pour se déplacer sur ces axes routiers très utiles aussi bien pour les simples usagers que pour les opérateurs, notamment touristiques.

%

Sur ce point d'ailleurs, le secteur tourisme est actuellement en pleine relance à Nosy Be, l'une des destinations les plus prisées par les touristes internationaux. « Actuellement Nosy Be enregistre entre 3000 et 5000 arrivées touristiques » a expliqué la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinrinarison, en ajoutant que « le secteur tourisme qui se relance plus que jamais a permis ces derniers temps la création d'un millier d'emploi ».

Satisfaction

Durant la visite des axes routiers, le directeur des opérations de la Banque Mondiale à Madagascar Atou Seck n'a pas caché sa satisfaction. « J'ai pu constater du travail bien fait » a-t-il déclaré en se réjouissant du fait que dans son ensemble le projet PIC atteint ses objectifs en facilitant la mobilité et en créant des chaines de valeur dans les secteurs du tourisme et de l'agribusiness.

Pour en revenir au réseau routier la délégation du MEF et de la Banque Mondiale a procédé au carottage de l'enrobé bitumeux pour vérifier sa conformité aux normes. Un essai plutôt concluant mais qui reste encore à confirmer avant la réception technique définitive des travaux. « Le Président de la République met toujours un point d'honneur sur cette vérification de la conformité des travaux aux normes exigées » a expliqué la ministre de l'Economie et des Finances. Elle a par ailleurs fait état des efforts réalisés par le gouvernement pour accélérer les procédures d'engagement et de décaissement des financements des projets.

Pour le PIC en particulier, l'on a constaté un important rattrapage des engagements et du décaissement depuis janvier 2024 avec un cumul de 37% en septembre alors qu'il était seulement à 9% en 2023. Nous en reparlerons.