Tunisie: ASG - Capables d'un grand exploit

Les coéquipiers du vétéran Abdelkader Chwaya sont en mesure de donner du fil à retordre à des Usémistes qui auraient tort d'être trop confiants.

Avec un seul point en deux matches (match nul 2 à 2 avec le CSS à Gabès et défaite par 1 à 0 contre l'OB à Medjez El Bab), la Zliza sera devant l'obligation de réagir face à l'USM et d'offrir à ses nombreux fans les premiers trois points de la saison. Ça ne sera pas facile devant des Monastiriens qui ont le vent en poupe après avoir remporté le derby du Sahel contre l'Etoile et engrangé le plein de points en deux matches. L' entraîneur du Carrelage, d'habitude très confiant, ne cache pas cette fois ses appréhensions.

«L'USM, ce n'est pas du gâteau, je peux l'assurer. C'est une équipe bourrée de grandes individualités et de talents, solide, aguerrie et bien rompue aux matches en déplacement. Nous devons donc aborder le match d'aujourd'hui contre cet adversaire qui impose le respect avec sobriété, réalisme et intelligence. Avec l'espoir de sortir victorieux de cette rude empoignade, sans doute l'une des plus coriaces qui nous attend cette saison», a-t-il avoué après le match amical que les siens ont remporté devant l'OCK par 2 à 1 (buts de Oussama Neffati qui vient de rempiler pour deux saisons et de Mohamed Camara).

Mohamed Camara est l'une des dernières recrues du mercato estival et, comme avant-centre, l'attaquant guinéen est en mesure d'être l'oiseau rare que le technicien marocain avait longtemps cherché pour enrichir le potentiel offensif de son groupe. «Le mauvais état de la pelouse du Stade de Medjez El Bab nous a joué un très mauvais tour devant l'OB et a été l'un (pas le seul, bien entendu) des facteurs de notre défaite. Nous devons prouver cet après-midi que ce faux pas n'était qu'un contretemps, qu'une parenthèse que nous fermerons aujourd'hui avec un succès probant.

Nous avons l'atout du terrain, du public mais aussi et surtout celui d'un bon groupe, assez compact, homogène et solidaire. Nous ferons de notre mieux pour tirer profit de notre point fort qui est ce collectif qui peut tenir la dragée haute aux plus grosses cylindrées du championnat». Se trompent ceux qui pensent que la Zliza de Gabès, nouveau promu de la Ligue 1, n'a pas les moyens de son ambition de faire bonne figure cette saison.

Avec sa force de frappe en attaque avec le trio de choc Mohamed Ameur Jouini, Wael Ferjani et Oussama Neffati, auquel vient s'ajouter le Guinéen Mohamed Camara, avec le plus que peut donner le nouveau recruté Mohamed Aziz Fellahi venu de l'Espérance pour un milieu de terrain bien fourni en joueurs de qualité tels que les Khalil Guesmi, Gislain Ahoudo, Amédée Masasi, Iheb Ben Amor, Houcine Mansour et Adem Boulila, l'équipe de Abdelmajid Eddine Jilani est capable des plus beaux et grands exploits. L'USM, adversaire du jour, est sûrement le premier averti.