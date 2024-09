Tunisie: Gafsa s'invite à la galerie TGM, du 3 au 17 octobre 2024 - Mains d'or et fils d'histoire

Du 3 au 17 octobre, la galerie TGM de La Marsa accueille une exposition qui promet de tisser des liens entre passé et présent, tradition et modernité. «Au fil de la mémoire» célèbre l'art ancestral de la tapisserie de Gafsa, tout en lui insufflant un souffle nouveau.

On peut désormais s'attendre à des moments d'éblouissement certain en imaginant les mains d'or d'Aïcha, dernière gardienne d'un savoir-faire millénaire, guidant celles d'une vingtaine d'artisanes passionnées. Ensemble, elles font danser les fils, perpétuant les gestes transmis par le légendaire Hmida Wahada, ce «magicien des couleurs» qui révolutionna jadis l'art de la tapisserie gafsienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cinq artistes contemporains, à savoir : Feryel Lakhdar, Tahar Jaoui, Houda Rajab, Majed Zalila et Koom, ont relevé un défi audacieux : traduire leur vision en laine et en couleurs.

Exit les pinceaux et les toiles. Il leur a fallu apprivoiser un nouveau langage, fait de cartons, de calques et d'échantillons. De cette rencontre improbable entre créativité moderne et savoir-faire ancestral naissent des œuvres uniques, prêtes à nous impressionner et nous émouvoir. Mais l'exposition ne serait pas complète sans un clin d'œil à l'histoire. Aux côtés de ces créations inédites, on pourra admirer des tapisseries plus anciennes signées Gorgi, Nja Mahdaoui et Rachid Koraïchi. Un dialogue fascinant entre les époques, preuve que l'art du tissage n'a jamais cessé de se réinventer.

Cette aventure textile extraordinaire est le fruit du programme Creative Tunisia, soutenu par l'Union européenne et l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement. Une initiative qui redonne ses lettres de noblesse à un artisanat en péril, tout en ouvrant de nouvelles perspectives artistiques. Laissons-nous donc emporter par ce tourbillon de fils et de couleurs et surprendre par la magie qui opère lorsque des mains habiles transforment de simples fils en véritables oeuvres d'art, dès le 3 octobre à la galerie TGM La Marsa.