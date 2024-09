Tunisie: Ligue 1/Championnat national/3e journée EGSG-CA (0-3) - En roue libre

Gafsa n'a eu que son courage à opposer à des Clubistes qui ont construit leur victoire.

Stade olympique de Gafsa. EGSG-CA (0-3). Buts de Bilel Ait Malek (15'), Hamdi Laâbidi (74') et Kelaleche (89'). Arbitrage de Amir Ayadi assisté d'Ahmed Dhouioui et Wissem Boughatass. Quatrième arbitre : Hosni Neili. Assesseur des arbitres : Samir Hammami.

EGSG : Ben Rebha, Jbeli, Khedher (Omrani), Agbiri, Mejri, Traoré, Berbati, Mhamdi (Horchani), Jouini, Santos, Hazem.

CA : Ghaith Yefreni, Aziz Ghrissi, Ali Youssef (Bouabid), Hamza Ben Abda, Tene Willis Didof, Moataz Zemzemi, Ghaith Sghaier, Bilel Ait Malek (Kelaleche), Bassem Srarfi, Hamza Khadhraoui (Rached Arfaoui), Hamdi Laabidi.

A Gafsa, le match des extrêmes a réuni hier EGS Gafsa au Club Africain. A la recherche de ses premiers points en L1 après deux défaites de rang face à respectivement la JSO et l'ESZ. Le CA, à son tour, avait pour objectif de rester sur sa lancée en gagnant, et par la même garder toute sa sérénité avant de recevoir l'ESZ jeudi prochain dans le cadre de la 4e ronde. même objectif, de part et d'autre, soit la victoire, pour se replacer concernant Gafsa et un succès pour confirmer à propos du CA.

Sans round d'observation, le CA accule et presse. Zemzemi et Sghaier posent chacun son tour le pied sur le ballon et tentent de décaler vers Khadhraoui et Srarfi. Hamdi Laâbidi, à son tour, se montre mobile et généreux dans l'effort alors que Bilel Ait Malek se distingue quant à lui par un placement intelligent, et tire au ras de terre pour ouvrir le score à la 15' par ses soins. Le CA est récompensé pour ses efforts et EGS Gafsa va devoir répondre. 41', cependant, Srarfi perce et sert en retrait Laabidi dont le tir est repoussé par le gardien directement dans les pieds d'Ait Malek qui rate l'occasion de doubler la mise.

Jusque-là, le CA domine et Gafsa subit. De grosses lacunes constatées en défense côté locaux et beaucoup de vivacité de la part des visiteurs toutefois, sans suite dans les idées au moment de conclure. 43', Srarfi arme sa frappe du pied gauche mais son tir n'est pas cadré. 44', Ait Malek ne permute pas avec Khadhraoui mais l'accompagne sur le couloir pied gauche en apportant de la vitesse et une certaine percussion. On en restera là pour ce premier half.

Profondeur de banc clubiste

De retour de pause, le CA subit le jeu et recule devant les tentatives de Jebali et Mbarek. Un quart d'heure où le CA a baissé de régime, mais EGSG n'avait pas le souffle de conclure ses actions. Par la suite, Bettoni va lancer Semakula et Arfaoui avant de carrément remanier sa charnière en incorporant Bouabid en lieu et place de Ali Youssef, légèrement blessé.

Dans le même temps, le coach Samir Jouili sort Khedher et le remplace par Omrani. 74', second tournant du match. Semakula intercepte la balle et sert Hamdi Laabidi qui fait trembler les filets de Gafsa en se présentant face à face avec Ben Rebha. EGSG est quasiment battue mais El Gaouafél ne jette pas l'éponge pour autant, en axant surtout ses contres sur le flanc couvert par Tene Willis Didof, imperturbable jusque-là.

Par la suite, avec un banc beaucoup plus fourni, le CA tiendra la route alors que la lassitude s'installe, forcément, côté Gafsa. 89', alors que l'on se dirigeait vers le money-time, le jeune Algérien Abdelmalek Kelaleche, bien placé contrôle la balle et tire pleine lucarne pour ajouter un 3e but qui sonnera le glas pour les locaux. Le CA s'est produit en conquérant alors que EGSG s'enfonce davantage.