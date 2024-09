Soudan: Le Conseil Souverain pleure l'écrivain et diplomate Mohamed Al-Makki Ibrahim

Port-Soudan — Le président et les membres du Conseil Transitoire de Souveraineté pleurent l'écrivain et diplomate Mohamed al-Makki Ibrahim, décédé au Caire suites d'une maladie qui ne durait pas longue temps.

Lorsque le Conseil de Souveraineté pleure, l'écrivain c'est le deuil du peuple soudanais, un poète et écrivain exceptionnel qui a écrit les plus merveilleux poèmes et chansons d'amour pour la patrie. Ses oeuvres littéraires étaient caractérisées par la sobriété et l'équilibre.

Il est considéré comme l'un des poètes soudanais les plus éminents et un pionnier de la poésie arabe révolutionnaire de l'ère moderne. Il s'est distingué par ses poèmes d'Octobre, qui ont immortalisé la révolution du 21 octobre 1964 et qui ont eu un impact considérable sur la conscience de tous les Soudanais.

Parmi ses collections les plus importantes figurent {( 'umati ) wa(baed alrahiq 'ana walburtiqalat 'anti) w ( fi khaba' aleamiria ).} (Ma Nation -Ummatti), (Un peu de nectar est moi et vous une orange) et (Dans la maison cachée d'Al-Amriya).

Que Dieu ait pitié du défunt et d'inspirer à sa famille, ses proches et ses amants de la patience et de bonnes condoléances.