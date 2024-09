Ile Maurice: Problème d'eau - Quand conseillers et président du village remontent à la source

Las de voir les robinets à sec dans leur village, des conseillers ont bravé la montagne pour voir d'où venait le problème... Ils ont fait part de leur découverte à la CWA mais il aura tout de même fallu que des vidéos soient publiées sur les réseaux sociaux et que les médias se mêlent de l'affaire pour que le tuyau en question soit réparé.

Le problème d'eau auquel faisaient face les habitants de Brisée-Verdière a enfin été résolu grâce à ses conseillers élus. En effet, après plusieurs jours de désaccord avec la Central Water Authority (CWA) au sujet d'une pompe qui avait été placée dans une rivière «polluée» comme solution temporaire pour assurer la distribution aux abonnés, les conseillers Prakash Ramsawhook, Asghar Bughaloo et Mahmad Bandhoo, aux côtés du président du village, Mahmad Irshaad Joomun, peuvent désormais pousser un ouf de soulage- ment car leurs efforts n'auront pas été vains.

Ils ne sont pas passés par quatre chemins, mais c'est bien à quatre qu'ils sont remontés, au sens propre, à la source d'eau appelée «Ruisseau Jamblons», située sur la chaîne montagneuse de Moka à environ une heure de marche du village de BriséeVerdière. Cela, dans le simple but de comprendre ce qui était venu perturber la distribution d'eau courante chez les habitants face à ce qu'ils ont qualifié de «manque de volonté» des officiers de la CWA, qui avaient opté pour une solution «facile et rapide» mais qui auraient, tout de même dans son pragmatisme, fait exploser les cas de gastro-entérite dans la région.

À ce jour, sans l'intervention de Prakash Ramsawhook, Asghar Bughaloo, Mahmad Bandhoo et Mahmad Irshaad Joomun, la rivière aurait continué à alimenter le village causant encore plus de désagréments. Grâce à leurs efforts, ils ont gagné encore plus le respect de ceux qui les avaient «déjà» choisi pour porter leur voix au conseil de district et, en tant que conseillers de village, justement, ils affirment être là pour coopérer avec les autorités concernées en cas de problème.

Si, en temps normal, les politiciens retroussent leurs manches à la vue d'une caméra pour démontrer leurs efforts envers la communauté, eux ont choisi d'enfiler discrètement leur tenue de randonnée pour pallier une situation délicate après avoir été déçus par les «experts» dans l'unique but de servir leur village et on peut dire que leur tâche n'aura pas été de tout repos.

Selon Prakash Ramsawhook, le sentier qui mène à la source est pavé d'embûches et c'est ce qui aurait peut-être, d'après ses collègues et lui, décourager les officiers de la CWA à grimper «jusqu'en haut» d'aller vérifier les tuyaux qui relient la source d'eau au bassin destiné à approvisionner l'endroit. Il explique que ses amis et lui ne se sont pas laissé décourager par les obstacles car c'était le seul moyen possible d'éviter que l'on continue à distribuer de l'eau impure aux personnes alors que l'eau est toujours venue de ce ruisseau sans aucun problème.

«CWA ti dir nou ki lasours finn sek me ti inpe difisil a krwar. Depi nou zanfan nou konn sa lasours-la ek nou ti pe dir ki bizin tiyo ki finn gayn problem.»

Et ils avaient bien raison. Lorsqu'ils sont montés, l'équipe raconte avoir alors constaté que des deux tuyaux connectés par la CWA auparavant, l'un avait été obstrué par des déchets qu'ils ont déblayés durant leur passage tandis que l'autre était bel et bien été cassé. Pour rappel, si dans un premier temps, les conseillers ont fait part de leur découverte à la CWA, il aura tout de même fallu que des vidéos soient publiées sur les réseaux sociaux et que les médias se mêlent de l'affaire pour que le tuyau en question soit réparé et que de l'eau saine et propre puisse à nouveau couler dans les robinets à Brisée-Verdière.