Ile Maurice: À travers les yeux d'Angelie Mooken...

Hier, à l'auditorium de Jin Fei, a été lancé le livre « À travers ses yeux », premier essai de la jeune Angelie Mooken. Il y est question de foi, de résilience et d'espoir. Cette jeune femme de 23 ans, benjamine de trois enfants, est issue d'une famille d'entrepreneurs. « Mon père est l'un des pionniers de l'industrie automobile à Maurice, étant parmi les premiers à se lancer dans la vente de motos en important des modèles de La Réunion. »

Elle est très proche de ses frères aînés, Julien et Ivan, « qui ont joué un rôle crucial lorsque mon père a été gravement malade. Dans cette épreuve, ils se sont naturellement imposés comme des piliers, me prodiguant attention et bienveillance tels de véritables seconds pères. »

À l'issue de ses études secondaires au collège BPS, Angelie Mooken, qui est fascinée par la justice et le droit, a embrayé avec une licence de droit à l'université de Central Lancashire, décrochant une LLB Hons. «Ce domaine me permet d'allier réflexion, rigueur et engagement au service d'un monde plus équitable. » La jeune femme poursuit en ce moment ses études juridiques.

La lecture et surtout l'expression écrite sont sa passion. « Écrire est pour moi un moyen d'exprimer mes pensées, mes émotions et mes réflexions. Que ce soit à travers des récits courts, des réflexions personnelles ou des projets plus élaborés, l'écriture me permet de partager une part de moi-même avec le monde. Mon objectif n'est pas seulement de réussir dans le domaine juridique, mais aussi de laisser un impact positif sur les autres à travers mon parcours, mon travail et ma façon d'être. »

Angelie Mooken confie que son parcours n'a pas été dénué d'obstacles sans élaborer sur le sujet. «J'ai dû affronter de nombreux défis, mais j'ai toujours choisi la voie de la persévérance. Chaque combat que j'ai mené m'a renforcée et m'a permis de mieux comprendre qui je suis et ce à quoi je suis appelée.» La jeune femme dit avoir réussi à les surmonter, surtout grâce à sa foi inébranlable. «Ma relation avec Dieu a été mon ancre, mon soutien indéfectible à chaque étape de ce chemin, suivant l'exemple de ma mère, qui m'a inculqué l'importance de la foi.»

Elle dit avoir pu témoigner de « l'intervention de la main divine puissante » dans les moments les plus critiques de sa jeune vie, «dans des situations où l'espoir semblait fragile. Ces expériences m'ont non seulement forgée, mais elles m'ont également appris la résilience, l'humilité et l'importance de la gratitude. Pour moi, la foi n'est pas une simple croyance mais un mode de vie. Elle est au coeur de tout ce que j'entreprends et me donne la force de persévérer, peu importe la difficulté du chemin.»

L'amour de soi

Depuis cinq ans et à chaque début d'année, elle établit la liste de ses objectifs à atteindre en cours d'année. Parmi eux, figure invariablement l'écriture d'un livre. «Mon envie d'écrire un livre est née d'observations sur la vie quotidienne et les dynamiques des réseaux sociaux. Il me semble que la génération Z a parfois oublié l'importance de se concentrer sur soi. En tant qu'individus, nous nous laissons souvent influencer par les opinions et les actions des autres, au point de négliger notre propre valeur. » Mais en raison d'un emploi du temps chargé, elle n'avait pas pu faire aboutir ce projet jusqu'ici, se contentant d'écrire de longs textes sur Facebook pour promouvoir l'amour de soi.

Cette année, réalisant qu'elle avait un peu de temps libre, Angelie Mooken a pris le taureau par les cornes et a démarré l'écriture d'un manuscrit à la mi-juillet. Le flot a été rapide puisqu'elle l'a terminé en septembre. «J'ai abordé ce projet sans savoir qui allait imprimer le livre, ni où j'organiserais le lancement. J'ai simplement décidé de me lancer, convaincue que les réponses viendraient avec le temps et que Dieu serait à mes côtés tout au long de cette aventure. »

Elle a trouvé, car Caractère Ltd a imprimé son livre. « Mon objectif avec ce livre est de sensibiliser chacun à l'importance de s'aimer, de se valoriser et de ne plus se sentir inférieur ou mal aimé. Ce livre est un appel à retrouver la confiance en soi et à embrasser sa propre valeur. »

Elle y aborde plusieurs thèmes, notamment la perte d'un parent, les cicatrices laissées par l'absence parentale, le rejet maternel et paternel, les répercussions de la violence domestique, du divorce et des familles recomposées, l'impact des ruptures difficiles, la perception moderne du sexe, des sujets d'actualité.

« Bien que je n'aie pas été personnellement victime de violence physique, émotionnelle ou sexuelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes ayant traversé ces épreuves. À travers les réseaux sociaux, j'ai pris conscience de la profondeur de la souffrance et de l'impact dévastateur que ces blessures peuvent avoir sur l'estime de soi et le comportement des individus. J'ai veillé à obtenir le consentement des victimes avant de partager leurs histoires à travers mon livre, en respectant la confidentialité. Mon intention est de donner une voix à ces expériences et de sensibiliser le public à ces problématiques cruciales.»

Message d'espoir

Si elle a choisi pour ce livre, qui comportait 226 pages mais qu'elle a ramené à 176 pages, le titre À travers ses yeux, c'est pour évoquer «la perspective divine, celle d'un être supérieur ou d'une personne aimante qui nous voit différemment. Ce titre souligne l'importance de percevoir notre propre valeur à travers le regard bienveillant de Dieu ou des autres, un regard que nous avons souvent du mal à nous accorder. Il est temps de se considérer avec amour et compassion, de reconnaître que nous sommes dignes et précieux. En adoptant ce regard aimant, nous pouvons apprendre à nous apprécier, tant sur le plan extérieur qu'intérieur, et à nous voir comme des êtres magnifiques, capables d'amour et de bonté. Ce livre est une invitation à embrasser cette vision positive de soi-même, à célébrer notre unicité et à ne plus se sentir insuffisant.»

Angelie Mooken a des messages à transmettre avec ce livre qui devrait logiquement avoir un tome II. «Mes messages sont à la fois simples et puissants. En dépit des épreuves que la vie nous réserve, il existe un Dieu qui réalise des miracles et transforme les situations les plus désespérées. J'encourage chacun à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer pleinement les autres. Ce livre est également un message d'espoir destiné à toutes les victimes ayant subi des traumatismes : peu importe l'intensité de la douleur, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. J'espère que mes mots pourront toucher ceux qui en ont besoin et les inspirer à se relever, à croire en leur propre valeur et à envisager un avenir radieux. Mon souhait est que ce récit résonne comme un écho d'encouragement, une invitation à guérir et à retrouver sa force intérieure.»

Elle dédie À travers ses yeux à toutes les personnes qui souffrent en silence, «qui ont traversé des épreuves déchirantes, victimes de violence ou de mépris. Que ce livre soit un phare d'espoir, un baume pour vos blessures, une source de force pour vous relever et vous reconstruire, et surtout, qu'il vous aide à reconnaître votre valeur à travers les yeux de notre Créateur.»

À travers ses yeux est disponible en librairie. Le livre peut également être expédié par la poste ou récupéré à des points de retrait. Angelie Mooken peut être contactée via les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram.