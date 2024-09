Ile Maurice: Krishna, frère de Dassen Narainen - «Vikash ek Poonum Teeluckdharry kouma ene deziem bondie pou nou fami»

interview

L'accusation provisoire de complot contre Dassen Narainen a été rayée après un ruling du magistrat Rishi Hardowar au tribunal de Flacq, jeudi, dans le cadre du meurtre de Michaela Harte. Après 13 ans, sa famille et lui poussent enfin un ouf de soulagement. Hier, son frère Krishna a voulu témoigner pour l'express du calvaire subi par ses proches lors de ses arrestations en 2011 et 2022.

Comment la famille accueille-t-elle la décision de la cour de rayer cette charge provisoire contre Dassen Narainen ?

Nous avons attendu ce moment avec impatience et il est enfin venu, nous croyons tous en l'innocence de Dassen. Lorsqu'un membre de la famille est accusé injustement, les sentiments peuvent être intenses et variés. La première réaction est souvent un mélange de surprise et d'incrédulité. Vient ensuite la colère. On ressent également une profonde tristesse face à l'injustice qu'il a subie.

Qu'est ce qui a changé depuis cette décision?

Ce ruling du magistrat nous a délivrés, après des allées et venues incessantes en cours, à chaque fois que Dassen devait se présenter. La famille est plus sereine, car Dassen est parmi nous et il se soigne régulièrement pour un problème de stress à l'hôpital SSRN. Ce n'est pas pour autant que la crainte s'est envolée, nous avons toujours la peur au ventre que Dassen soit arrêté une nouvelle fois.

Dassen envisage-t-il de retrouver une vie sociale, de chercher du travail ?

Dassen ne fait plus confiance à personne, il sort à peine. Il lui est même difficile de rencontrer les gens en allant faire du shopping, à la mer et ailleurs. Il est traumatisé. J'ai dû quitter moi aussi quitter mon travail depuis son arrestation en 2011 pour prendre soin de lui et l'épauler dans cette rude épreuve. La situation financière est devenue intenable à la maison et depuis deux ans, j'ai dû reprendre le travail ; sinon je risquais moi-même de finir dans un hôpital psychiatrique.

Avez-vous un mot pour vos avocats, Mes Vikash et Poonum Teeluckdharry ?

Dassen et la famille ne pourront jamais assez les remercier d'avoir défendu bec et ongles les intérêts de mon frère. Ils n'ont pas pris une seule roupie pendant ses 13 ans pour assurer sa défense. Vikash Teeluckdharry et Poonam Sookun kouma ene deziem bondie pou lafami Narainen.

Me Vikash Teeluckdharry a travaillé pro bono depuis 2011

Me Vikash Teeluckdharry explique son engagement dans cette affaire :

« Qui a travaillé gratuitement dans une affaire de 2011 à 2024 avec mon épouse ? Suggérez un autre nom. Je sais que tous les autres avocats ont commencé pro bono, mais ont finalement demandé aux familles de collecter des fonds en dons dans cette affaire très médiatisée. Mais j'ai maintenu mon engagement pro bono du début à la fin. Je crois que cela est unique. Je n'ai jamais demandé de contributions pour des photocopies ou l'obtention de documents auprès du tribunal. Simplement 100 % pro bono. J'ai même failli mourir à cause d'un délit de fuite après avoir rendu visite à mon client la nuit de son admission à l'hôpital de Rose-Belle, parmi d'autres incidents depuis 2011. »