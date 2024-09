Ile Maurice: La surenchère continue

La journée internationale des personnes âgées hier au Swami Vivekananda International Convention Centre ressemblait plus à un grand meeting politique à l'américaine qu'à une cérémonie. Et, malgré ou en raison du jugement du Privy Council dans la pétition électorale de Suren Dayal, c'est avec l'argent du contribuable que la fête politique a été organisée.

Transport fourni, sac souvenir rempli de goodies – mais pas de briyani sauf pour le personnel - et des centaines de fonctionnaires mobilisés et payés en heures supplémentaires. La salle était remplie - peut-être plus qu'en 2019 - et climatisée à outrance. À tel point que ceux se trouvant à l'arrière se plaignaient d'avoir froid. La maîtresse de cérémonie, aidée par un orchestre, avait dès le départ commencé à chauffer la salle avec des appels à applaudir la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo et en lançant « C'est un plaisir, c'est un grand plaisir...» d'accueillir notre Premier ministre (PM).

«Bondie bizin beni li»

Le président du Senior Citizens Council, Hanslall Seebaruth, a donné le ton en s'adressant à l'assistance comme un véritable politicien et en souhaitant que «nou Premie minis bizin retourne... nou bizin rekonesan a Pravind Jugnauth... sa Premie minis-la, Bondie bizin beni li...» Fazila Jeewa-Daureeawoo n'était pas en reste, s'attaquant d'emblée à l'opposition « qui n'a rien fait pendant 10 ans, de 2005 à 2014» pour la pension. Puis, c'était au tour d'une vidéo d'être projetée avec comme principaux interprètes le PM et la ministre de la Sécurité sociale.

L'arrivée et la montée sur l'estrade du PM ont été préparées et exécutées comme dans un meeting de Donald Trump. Pravind Jugnauth a commencé en flattant l'ego des seniors : « Vous représentez un réservoir de valeurs, vous avez travaillé dur, vous méritez une vie dans la dignité après vos sacrifices », poursuivant en prodiguant des conseils pour garder une bonne santé : « Restez actifs...», après avoir rappelé combien de vies, surtout de personnes âgées, ont été sauvées par son gouvernement durant le Covid.

Et lorsqu'il est venu sur la pension de vieillesse, il a promis, sous les cris et applaudissements, de l'augmenter à Rs 20 000 lors de son prochain mandat. Il n'a pas manqué bien sûr de s'en prendre à Navin Ramgoolam et Paul Bérenger qui avaient, selon lui, déclaré en 2014 que l'État ne pourrait pas augmenter la pension. « L'opposition a même contesté l'augmentation en allant en cours et même jusqu'au Privy Council en affirmant que c'était une bribe électorale. »

Parlant de la promesse la veille de l'Alliance du changement d'augmenter la pension, Pravind Jugnauth s'est demandé :

« Comment feront-ils puisqu'ils disent que notre économie est dans le rouge et le pays est endetté ?» Tout en reconnaissant qu'il y a un problème de dette, il a relativisé, en affirmant que « c'est une dette gérable ». Concernant l'autre promesse de l'opposition de rendre les médicaments gratuits pour le 3e âge, Pravind Jugnauth a souligné que les médicaments sont déjà gratuits dans les hôpitaux « mais nous, nous l'offrirons aussi au privé et à tous ». Il a promis aussi une carte de santé, mais il est resté vague sur sa fonction et a terminé en demandant à l'assistance de monter dans son train et de ne pas rester sur la gare.

À sa sortie, un agent a pu s'approcher du PM et le serrer dans ses bras. Les gardes du corps n'ont pas eu le temps d'intervenir et Pravind Jugnauth, pendant un moment surpris, s'est laissé aller à l'accolade.