Madagascar: Concours de Beauté - Cyria Olivine Temagnombe sacrée Miss Madagascar

Le concours Miss Madagascar 2024 s'est clôturé en beauté ce samedi au Canal Olympia Andohatapenaka. La grande finale a vu la couronne décernée à Cyria Olivine Temagnombe, la belle représentante de la région Androy, qui s'apprête désormais à porter les couleurs de Madagascar lors du concours Miss Monde 2025.

Âgée de seulement 22 ans et mesurant 1,75m, Cyria Olivine Temagnombe, actuellement en deuxième année de Gestion, a su séduire le jury et le public par son charisme et son engagement. Elle sera accompagnée de la première dauphine, la Miss Diana Sonia Ramiandrisoa, et de la deuxième dauphine, Fitia Sonia Randriamanoelina, Miss Analamanga, lors de la formation avant Miss Monde. Elles seront toutes deux prêtes à prendre le relais en cas d'indisponibilité de Miss Madagascar.

La nouvelle Miss se fixe un défi ambitieux pour le challenge Beauty for à Cause à Miss Monde, qui est de mettre en lumière la cause des enfants albinos. Pour l'épauler dans cette aventure, Olyh, la styliste de Menabe ayant remporté le challenge World Designer, sera la styliste officielle de Miss Madagascar pour le concours mondial. Sous la présidence de Sarah Miharisoa, le jury a sélectionné Cyria Olivine Temagnombe parmi dix-neuf candidates qui ont brillamment relevé sept challenges, allant du Talent au Top Model, en passant par Beauty with a Purpose et le Multimédia.