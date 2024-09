Madagascar: Énergie Solaire - Une puissance de 350 mw additionnelle attendue

L'État compte exploiter le potentiel de l'énergie solaire, avec la mise en place de panneaux solaires pouvant fournir une puissance additionnelle de 350 Mégawatts. Une solution à moyen terme pour fournir plus de puissance aux grandes villes.

Le mix énergétique comme solution. « Un appel d'offres sera lancé sous peu pour la mise en place de plaques solaires pouvant fournir une puissance de 350 Mégawatts ». C'est ce qu'a annoncé jeudi Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, lors d'une rencontre avec la presse. Selon le membre du gouvernement, l'énergie solaire se présente comme la solution pour aider les centrales thermiques de la Jirama à fournir plus d'électricité.

« Les grands projets comme les centrales hydroélectriques prennent du temps, avec les études et les bouclages financiers qui vont avec. En attendant cela, l'État se tourne aussi vers le potentiel de l'énergie solaire pour aider à fournir en électricité, non seulement la capitale, mais aussi plusieurs autres districts », a-t-il affirmé. Il s'agit de rendre effectif aussi le mix énergétique, une autre porte qui ouvre sur l'accès à l'électricité et aux énergies renouvelables.

Dans la même journée de jeudi, le président de la République, Andry Rajoelina, a rencontré une délégation de la société LONGI, une firme chinoise opérant dans les technologies solaires.

Moindre coût

« Suite à ma rencontre récente avec le président Xi Jinping, une mission spéciale de la société LONGI, leader dans ce secteur, est à Madagascar pour déployer en urgence 350 MW dans les principales villes du pays », a-t-il annoncé. Le chef de l'État a également souligné que « face aux délais de nos projets hydroélectriques, l'installation de panneaux solaires est la solution la plus rapide et efficace pour répondre aux besoins essentiels de la population ».

À en croire le ministre de l'Énergie, cette société est le fournisseur du matériel pour le parc solaire de 50 Mégawatts dont on a annoncé mercredi, en conseil des ministres, la prise en charge du dédouanement et du stockage avant de les distribuer dans les districts censés les accueillir.

La Grande Île ambitionne de constituer à 80 % d'énergies renouvelables son mix énergétique d'ici à 2030. Une pénétration plus importante du solaire photovoltaïque serait possible, soit grâce à des progrès technologiques qui permettraient de diminuer davantage les coûts, soit grâce à des subventions externes fournies par les partenaires au développement, soit une combinaison des deux. Cela permettrait de viser un mix encore plus diversifié, tout en respectant le principe fondamental de moindre coût pour le pays. Cela encourage aussi une expérimentation des nouvelles technologies allant dans ce sens.

Dans le cadre de la Solar Week qui s'est tenue au mois de juin dernier, les professionnels du solaire, ainsi que les pouvoirs publics, se sont mis d'accord et ont constaté que le solaire était en passe de devenir l'énergie phare de la décennie, avec son impact rapide sur la population. L'alliance solaire internationale avait d'ailleurs fait part de son soutien envers la transition énergétique du pays.