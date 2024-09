Angola: Le pays perd une grande réserve morale - Ministre de la Culture

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a déclaré samedi qu'avec le décès du cardinal Alexandre de Nascimento, le pays perd quelqu'un qui constituait une grande réserve morale, à une époque où les Angolais ont besoin de préserver leurs valeurs.

Le gouvernant parlait à la Télévision Publique d'Angola, réagissant au décès de Dom Alexandre do Nascimento, survenu dans un hôpital de Luanda, pour cause de maladie.

Le ministre a dit que le Cardinal, en plus d'être nationaliste, laisse un héritage important en tant qu'universitaire, homme de science et de savoir, qui doit être pris en compte pour influencer les jeunes sur la voie du développement du pays.

Filipe Zau a loué le rôle joué par Dom Alexandre Cardeal do Nascimento dans la lutte de libération qui l'a conduit à être arrêté, déporté, avec d'autres prêtres de l'époque, et, plus tard, pour toute sa participation à la recherche de la paix et de la réconciliation parmi les Angolais.

Pour sa part, l'évêque de l'Église Tocoïste, Dom Afonso Nunes, a considéré Alexandre do Nascimento comme une figure incontournable dans le chemin vers l'indépendance nationale et la préservation de la paix, aux côtés de sa valeur dans le domaine religieux.

L'évêque a envoyé son message de condoléances à « l'Église catholique soeur » pour la perte du cardinal, une personnalité « incontournable dans l'expansion de l'Évangile, pour laquelle les Angolais ont une grande affection ».

%

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), Vladimir Agostinho, a appelé à ce qu'Alexandre do Nascimento soit considéré comme un homme qui a préservé la paix, qui a lutté pour l'indépendance et le bien-être social des familles.

L'évêque anglican du diocèse de Bom Pastor, Filomena Teta Estêvão, a considéré Alexandre do Nascimento comme une figure incontournable de l'histoire de l'Angola, de l'Afrique et du monde catholique et chrétien.

Selon lui, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento « restera toujours dans les mémoires pour son intrépide héritage patriotique, éclairant les générations futures ».

Dom Alexandre Cardeal Nascimento est décédé ce samedi à 16 heures, à Luanda, victime de maladie, à l'âge de 99 ans.

Il est né dans la province de Malanje, le 1er mars 1925, et a étudié aux séminaires de Bângalas, de Malanje et de Luanda.

Le 5 janvier 1983, sa création comme cardinal est annoncée par le pape Jean-Paul II, lors du consistoire du 2 février, au cours duquel il reçoit le chapeau rouge et le titre de cardinal-presbytre de Saint-Marcet à Agro Laurentino.

Par la suite, Alexandre do Nascimento a été transféré à l'archidiocèse de Luanda le 16 février 1986, ayant dirigé cette région jusqu'au 23 janvier 2001.

Il a également été président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé, entre 1990 et 1997, et le 5 juin 2015, il a rejoint l'Ordre des Prêcheurs.

Tout au long de sa carrière, il a été décoré de la Grand-croix de l'Ordre du Christ, décernée à l'ambassade du Portugal à Luanda, le 19 juillet 2010, et il est titulaire d'un doctorat honoris causa de l'Université catholique d'Angola (2019).

Dom Alexandre do Nascimento est l'auteur des ouvrages : « Après 15 ans, une heure véritablement eucharistique dans les rues de Luanda : discours prononcé à la fin de la procession du corps de Dieu », « Chemins d'espérance », « Comment j'ai lu le Livre de Ruth », « Journal intime et autres écrits de piété », « Sur le concept de civilisation et ses incidences », « De l'homme sans foi - ses possibilités et ses limites - selon Francisco Suarez ».

Quant aux écrits pastoraux, l'accent est mis sur "l'expérience constitutionnelle angolaise et la justification des droits fondamentaux", "Livre des rythmes", "Méditations pour l'Année Sainte", "Petit livre de Notre-Dame" et "Sur la beauté et la morale".