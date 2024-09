Angola: Le pays veut renforcer le système de surveillance intégrée sanitaire

Luanda — Le Gouvernement angolais s'engage à renforcer le Système National de Surveillance Intégrée et Intégrale, pour contrôler l'utilisation des "antimicrobiens" et les modèles de résistance dans les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, a assuré récemment aux États-Unis d'Amérique, la ministre de Santé, Sílvia Lutucuta.

Intervenant à la Réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule à New York, la gouvernante a souligné que ce système fournit, en temps réel, les données nécessaires pour orienter les politiques de santé publique et ajuster les plans de mise en œuvre, y compris les lignes directrices cliniques.

Elle a également parler de la promotion et du contrôle de l'utilisation rationnelle des antimicrobiens en médecine humaine, animale et agricole, en améliorant la réglementation de leurs pratiques d'utilisation.

Selon la ministre, tous les efforts n'auront d'impact qu'avec une forte communication sur les risques, un engagement communautaire dès l'enfance et une éducation des professionnels dans les domaines concernés, notant que les campagnes nationales seront renforcées pour éduquer le public, ainsi que la thématique « RAM » dans la formation des professionnels de la santé, vétérinaires et agricoles.

"Pour continuer à avancer et être plus efficient et efficace dans la lutte contre la RAM, l'Angola renforce le secteur de la santé avec des actions concertées qui prennent la forme de laboratoires de microbiologie bien équipés, pour détecter, surveiller et signaler avec précision la RAM, entre autres initiatives", a-t-elle indiqué.

Sílvia Lutucuta a jugé essentiel de renforcer la coordination entre les pays et les organisations internationales, telles que l'OMS, la FAO et l'OIE, pour partager des informations, identifier les meilleures pratiques et mobiliser des ressources pour harmoniser les stratégies mondiales avec l'adaptation locale.

Elle a ajouté que l'Angola s'efforce également d'augmenter son budget dans le secteur de la santé pour l'aligner sur le Plan d'action mondial sur la résistance aux antimicrobiens approuvé en 2015.

Elle a affirmé que le pays soutenait également les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à accélérer l'action globale de réponse multisectorielle, coordonnée et inclusive, en vue de faire face ensemble à la crise de résistance antimicrobiennes et de protéger la santé des générations présentes et futures.

D'autre part, Sílvia Lutucuta a dit que l'Angola soutient la Déclaration au nom du G77 et de la Chine, considérant qu'il est urgent de mettre en œuvre, à tous les niveaux, des approches intégrées et multisectorielles dans lesquelles les stratégies et les efforts sont alignés sur les lignes directrices du « Une seule santé», ainsi que renforcer la coordination efficace et essentielle pour faire face à la crise.