Afrique: L'Angola participe au Sommet agricole du G7 en Italie

Luanda — Une délégation angolaise, dirigée par le ministre de l'Agriculture et Forêts, António de Assis, participe au Sommet du G7 sur l'Agriculture, qui a débuté jeudi dans la ville italienne de Syracuse, a appris samedi l'ANGOP.

Le gouvernant angolais a pris la parole au premier jour de l'événement, consacré à la coopération entre le G7 et les pays africains dans le secteur agricole, soulignant un plus grand investissement dans l'éducation et la formation de la population de son pays, dont la majorité est jeune, en vue de la création d'emplois et donc du développement.

Une note de l'ambassade d'Angola en Italie indique que la rencontre, ouverte par le ministre local de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, comprenait également l'intervention du commissaire à l'agriculture de l'Union africaine, l'angolaise Josefa Sacko, qui a présenté les résultats du travail réalisé par l'institution pour dynamiser le secteur sur le continent.

La commissaire a invité les représentants des plus grandes économies du monde à investir dans le continent et à poursuivre le dialogue.

Le panel inaugural de haut niveau a réuni les ministres de l'agriculture de neuf pays africains impliqués dans le plan Mattei, ainsi que des dirigeants du secteur de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Mattei est le plan d'investissement de l'Italie dans les pays africains visant à promouvoir le développement économique et social et à combattre les causes de la migration irrégulière.

La délégation angolaise comprend l'ambassadrice d'Angola en Italie, Fátima Jardim, des techniciens du ministère de l'Agriculture et des Forêts et des diplomates.

En marge du sommet, le ministre António de Assis a eu des réunions avec certains homologues et représentants des institutions présentes à l'événement, en particulier l'audience avec le ministre italien du secteur, Francesco Lollobrigida.

Le gouvernant a demandé, de la part de l'Italie, un soutien institutionnel pour investir dans la formation et l'apprentissage des jeunes Angolais, en mettant l'accent sur l'agriculture et l'industrialisation, ainsi que sur la production de petites machines agricoles.

Pour sa part, le dirigeant italien a souligné la volonté de son pays d'aider à la formation de cette frange de la société et de coopérer dans un cadre différent de celui existant.

Le sommet, qui s'est terminé samedi, a également consacré une attention à la jeunesse, avec de jeunes représentants des pays les plus industrialisés du monde discutant avec les participants de leurs idées et préoccupations, notamment environnementales, liées à l'avenir de la planète.