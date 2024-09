Angola: Le pays exprime sa fermeté dans l'abolition des armes nucléaires

Luanda — La République d'Angola a exprimé jeudi (26) son ferme engagement en faveur de l'abolition des armes nucléaires, à travers son engagement dans les forums régionaux et internationaux, ainsi que dans la pleine mise en oeuvre du Traité de Pelindaba.

C'est ce qu'indique un communiqué de presse de la Mission Permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, à New York, auquel l'ANGOP a eu accès samedi, qui souligne que la position a été exprimée par la représentante permanente de l'Angola auprès des Organisations Internationales à Vienne, Autriche, l'ambassadrice Isabel Godinho, qui s'exprimait lors de la réunion de haut niveau sur la célébration de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.

La diplomate a rappelé que la question de l'élimination totale des armes nucléaires constitue toujours l'une des plus hautes priorités de la communauté internationale, car leur utilisation inappropriée provoque des dommages catastrophiques à long terme et souvent irréversibles sur la santé, l'environnement, le climat et la sécurité alimentaire, mettant en jeu la survie des êtres humains.

Elle a dit qu'aucun État ni aucune organisation internationale n'est capable de répondre de manière adéquate aux énormes besoins humanitaires que peut provoquer une catastrophe nucléaire. « Par conséquent, un monde sans armes nucléaires est une responsabilité collective partagée par nous tous », a-t-elle souligné.

Elle a affirmé que l'Angola soutient l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, qui peut être appliquée dans divers secteurs tels que la médecine, l'agriculture, l'environnement, l'industrie, l'énergie, entre autres, pour promouvoir le développement socio-économique des pays.

Nous avons reconnu que le monde ne peut pas continuer à être sous la menace imminente du recours aux armes nucléaires, quelles qu'en soient les justifications.

Elle a également souligné que dans le contexte international actuel, caractérisé par des conflits très complexes, il est impératif de respecter de telles résolutions.

A l'occasion, l'ambassadrice Isabel Godinho a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d'utiliser des armes nucléaires dans ces conflits, évoquant les dangers d'une utilisation technologique irresponsable et de la modernisation des arsenaux nucléaires, une situation qui pourrait mettre en péril l'engagement, la coordination et certains succès obtenus dans les différentes instances consacrées au désarmement nucléaire.

À cet égard, elle a expliqué que l'Angola soutenait tous les efforts de la communauté internationale qui, à travers des initiatives bilatérales et multilatérales, promeuvent des dialogues politiques constructifs, défendant la coopération de tous les acteurs internationaux pour "marcher ensemble vers un monde sans armes nucléaires".

Elle a affirmé qu'en tant qu'État signataire du Traité de Pelindaba, l'Angola considère cet instrument international fondamental pour le désarmement nucléaire et travaille donc à l'opérationnalisation du Centre national de données (NDC), avec le soutien de la Commission préparatoire du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO).

Il a réitéré que les appels issus de ces réunions augmenteront de plus en plus le niveau de conscience parmi les États sur la menace que les armes nucléaires représentent pour l'humanité, ainsi que sur les avantages du désarmement nucléaire pour la paix et la sécurité internationales et le développement durable pour tous.

La Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires est célébrée chaque année le 26 septembre et vise à sensibiliser à la nécessité du désarmement nucléaire au niveau mondial. Le désarmement nucléaire est l'un des objectifs les plus anciens de l'ONU.