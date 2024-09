Madagascar: Slalom - 6E Manche du Championnat - Deuxième victoire pour Juan Rakotojohary

Et de deux. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, arrache une deuxième victoire d'affilée. Classé provisoirement à la seconde place au championnat, Tovonen Jr au volant d'une Clio s'est hissé sur la plus haute marche du podium de la 6e Slalom Motul, organisée par le club FMMSAM.

La course qui s'est déroulée sur la piste en terre de Serana Racing Kart, à Imerintsiatosika ce week-end, compte pour la sixième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côté.

Ce circuit se distingue par ses deux points de départ grâce à un échangeur. Deux voitures prennent ainsi en simultané le départ. Le triple champion de Madagascar, Tovonen Jr, a assuré les deux séries de la première manche du samedi. Il a réalisé le scratch de 3 :14 :93 sur la piste A et le deuxième meilleur temps sur la piste B (3 :19 :04).

« Je suis content d'avoir remporté la victoire deux fois consécutives. Je suis un peu déçu de la deuxième journée car j'ai rencontré un problème mécanique alors que je pensais améliorer mon chrono. Il y a eu une petite coupure au niveau du moteur depuis samedi, et nous n'avons pas trouvé de solution jusqu'au bout », explique Juan Rakotohary. Il a bouclé les deux séries du dimanche en 5 :06 :08 pour la piste A et 4 :46 :8 pour la B. Tovonen Jr a été champion également dans la catégorie des pilotes jeunes et de la classe M11.

Large avance

Le vainqueur des quatre premières manches nationales de la saison, Olivier Ramiandrisoa du club Asacm sur une Citroën C2, s'est contenté encore une fois de la deuxième place de cette sixième manche du championnat. Signant trois scratches ne lui était pas suffisant pour décrocher la victoire, après le meilleur temps de Juan (3 :14 : 93) effectué samedi, sur la piste A. Olivier a réalisé les meilleurs chronos de la deuxième série de la première manche samedi (3 :18 :35) ainsi que sur les circuits A et B le dimanche, respectivement 3 :24 :9 et 3 :20 :02.

Kenny Noel Rakoto alias « Be Mouvement », pilote du club Asacm qui conduit une Citroën C2, complète le podium en bouclant le circuit A en 3:27:18 et la piste B en 3:25:33 samedi.

À un pas du titre, Olivier conserve toujours la position de leader au championnat avec encore une vingtaine de longueur d'avance devant Juan. La septième et dernière manche du championnat aura lieu les 7 et 8 décembre. Celle-ci sera organisée par le club ACCT.