Madagascar: Prix théâtre RFI 2024 - Le Malgache Gad Bensalem se distingue remporte

Le talent malgache brille à l'international. Le slameur et auteur malgache Tokiniaina Rakotomanga, alias Gad Bensalem, vient de remporter le Prix Théâtre RFI 2024 avec son oeuvre "Enfant". Le résultat a été annoncé hier lors du Festival des Francophonies à Limoges. Parmi treize œuvres finalistes, issues de seize pays d'Afrique et des Caraïbes, "Enfant" a su capter l'attention du jury par sa profondeur et sa portée universelle.

"Au-delà de l'insularité de Madagascar et des réalités que nous vivons, l'écriture théâtrale et nos histoires malgaches peuvent être entendues ailleurs dans le monde. C'est un peu d'espoir dans le chaos ambiant et une lueur positive pour l'avenir", exprime Gad Bensalem lors d'un appel téléphonique après l'annonce de sa victoire.

Dans "Enfant", l'auteur entraîne dans l'histoire bouleversante de Doda, un routier orphelin qui sillonne la RN44 à Madagascar à la recherche de son père disparu. Élevé par sa grand-mère, il traverse les paysages arides du pays en quête de réponses et de réconciliation avec son passé. Sa rencontre avec Claudette, une femme forte qui tient l'Épi-bar d'Ankodahoda, fait naître une lueur d'espoir.

Cette dernière aurait aperçu un homme qui pourrait bien être celui que Doda cherche depuis toujours. Une rencontre fortuite qui pourrait bouleverser sa vie et mettre fin à sa quête solitaire. Avec un texte empreint de poésie et de silences, Gad Bensalem plonge dans les méandres du passé colonial de Madagascar et met en lumière l'héritage d'une histoire qui ne cesse de peser sur les générations actuelles.

%

Réflexion profonde

"Enfant" est un cri déchirant face à l'inertie et au poids de cette mémoire, une oeuvre qui secoue, interpelle et résonne bien au-delà des rivages de Madagascar.

Ce n'est pas la première fois que Gad Bensalem se distingue. En 2021, son texte "Aomby" avait déjà été finaliste du même prix. Avec "Enfant", il franchit une nouvelle étape, livrant une oeuvre de trente-six pages où chaque monologue dévoile une richesse linguistique et une réflexion profonde sur le multilinguisme malgache. "Le langage est au cœur de mon travail. Mon père et ma mère, bien que peu scolarisés, avaient la passion des mots et de la transmission. Cela m'a profondément marqué", confie l'auteur.

C'est lors de l'exposition "Lamba Mandrakizay Forever", en juillet 2023, que le texte "Enfant" a vu le jour. Depuis ses débuts au théâtre en 2009, alors qu'il était étudiant en lettres à l'École normale supérieure d'Antananarivo, Gad Bensalem a fait de l'écriture théâtrale son moyen d'émancipation. Son style est marqué par une tension entre la langue malgache et la langue française, offrant ainsi une richesse et une complexité qui font de ses textes des œuvres à la fois intimes et universelles.