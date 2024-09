Afrique de l'Est: Entretien Jugnauth - Rajoelina - Le sommet de la COI pour le début de l'année prochaine

Hier, une rencontre bilatérale s'est tenue entre le président de la République et le Premier ministre mauricien. Le prochain sommet de la COI, qui se tiendra au début de l'année prochaine à Nosy Be, est un des sujets discutés.

Rendez-vous à Nosy Be. C'est dans l'île aux parfums que se tiendra le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI). Après les consultations des futurs participants, il a été décidé que l'événement devrait finalement se tenir au début de l'année prochaine.

Le contour de la tenue du sommet de la COI a été discuté durant la rencontre bilatérale entre Andry Rajoelina, président de la République, et Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien, au Sands Hotel, à Maurice, hier en début de soirée. Le locataire d'Iavoloha a profité de l'occasion pour convier de vive voix le chef du gouvernement mauricien à prendre part au 5e sommet de l'organisation régionale qu'organisera Madagascar.

Une invitation à laquelle Pravind Jugnauth a répondu favorablement. Comme il l'a indiqué, sa participation à l'événement est conditionnée par sa réélection. L'île Maurice est en effet en pleine période électorale. Les Seychelles, qui assurent la présidence en exercice de la COI, ont déjà répondu favorablement à l'invitation malgache. Il en va de même pour la France, membre de la Commission, par le biais de La Réunion.

Andry Rajoelina a invité le chef d'État français au prochain sommet de la COI, lors de leur rencontre bilatérale avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à Paris, en juillet. Selon les informations, les Comores, cinquième pays membre de l'organisation, sont aussi partantes pour la tenue du rendez-vous régional dans la Grande île. Le point sur lequel il fallait s'accorder était la date.

À l'issue du tête-à-tête Rajoelina - Macron, en juillet, les informations ont indiqué que le sommet se tiendrait soit avant la fin de l'année, soit en début d'année prochaine. Le mois de décembre aurait été initialement proposé. Cependant, certains chefs d'État ne pourront pas être présents à cette période. Ainsi, la tenue du sommet de Nosy Be en début d'année prochaine semble être fixée. Ceci, afin que tous les cinq membres de la Commission soient représentés au plus haut niveau de l'État.

Opportunité

À la différence d'autres organisations, les sommets de la COI ne sont pas cycliques, mais à l'initiative d'un ou des États membres. Souvent, les sommets sont organisés pour définir de nouvelles orientations ou de nouvelles priorités. Madagascar compte ainsi donner une nouvelle impulsion à la coopération régionale au sein de la Commission durant son mandat au secrétariat général. Une coopération où la sécurité alimentaire devrait être inscrite parmi les priorités.

Edgard Razafindravahy, nouveau secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, entamera officiellement son mandat à l'issue de la cérémonie d'investiture qui se tiendra ce jour à Maurice. Un début de mandat qui coïncide avec le 40e anniversaire de l'accord de Victoria, aux Seychelles, qui est l'acte fondateur de la COI. L'inscription de la quête de la sécurité et de la souveraineté alimentaires dans la zone COI devrait être affirmée dans les prises de parole.

Madagascar ambitionne, justement, de redevenir le grenier de l'océan Indien. Le fait d'être à l'initiative de l'organisation du sommet permet aussi d'initier le thème de l'événement et de conduire les débats, conjuguant les enjeux régionaux aux objectifs nationaux. Le thème proposé par Madagascar pour le rendez-vous de Nosy Be portera justement sur «la sécurité et la souveraineté alimentaires de l'océan Indien».

La tenue du sommet de la COI contribue aussi au rayonnement international de la Grande île, qui accueillera ainsi deux sommets internationaux l'année prochaine. En août 2025, se tiendra également à Antananarivo le prochain sommet de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC). Un événement qui sera le point de départ du mandat de Andry Rajoelina à la présidence de cette organisation.

Un sommet international est, par ailleurs, une opportunité touristique. Les délégations de participants vont consommer local. Le rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement de la COI mettra, du reste, les projecteurs sur Nosy Be, que l'État veut hisser au rang de locomotive du tourisme à Madagascar.

Sécurité maritime

Le renforcement de la coopération bilatérale entre Maurice et Madagascar a aussi été au menu de l'entretien entre le président Rajoelina et le Premier ministre Jugnauth, hier. C'est notamment le cas dans le domaine de la sécurité maritime et du partage des informations et renseignements y afférents. Ceci, dans le but de conforter la lutte contre le trafic de drogue, surtout les drogues dures, la lutte contre la piraterie maritime et aussi la pêche illicite.