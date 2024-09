Madagascar: Tennis - J30 D'Antananarivo - Mahefa Rakotomalala gagne son premier titre mondial

Dans une finale cent pour cent malgache, Mahefa Anthony Rakotomalala a vaincu la tête de série numéro 1, Mirija Andriantefihasina, à l'issue d'un match de toute beauté.

Premier titre sur le circuit ITF.

La finale masculine cent pour cent malgache du circuit ITF J30 junior, Leg 1, qui a pris fin hier, sur le terrain du COT d'Ilafy, a vu le sacre de Mahefa Anthony Rakotomalala. Il a battu la tête de série numéro 1, Mirija Andriantefihasiana, en trois manches (2/6 6/3 6/4).

C'était une finale de toute beauté qui mérite l'ovation, car les deux joueurs ont offert un beau spectacle qui n'a rien à envier à une finale d'un grand chelem. La finale a démarré à 12h02 avec une première mise en jeu de Mirija Andriantefihasina 15-0 (30-0 30-15, 40-15) et 1/0 pour Mirija après une minutes quarante-cinq secondes de jeu.

À sa première mise en jeu, dans le but de venger sa défaite de l'an passé face à Mirija Andriantefihasina, Mahefa Rakotomalala a été bien motivé pour faire un beau résultat. En plus c'est une victoire qui arrive à point nommé. Sa victoire contre Mirija Andriantefihasina est la preuve qu'il a le mérite d'évoluer sous d'autres cieux, au pays de l'Oncle Sam, pour poursuivre son cursus universitaire, approfondir et s'impliquer davantage dans son sport de prédilection.

Le premier set a été une leçon de tennis, dont l'enseignant a été le jeune Mirija Andriantefihasina qui a bien maitrisé son sujet en 4/1 après trente-cinq minutes de jeu. Il a bouclé le premier set (6/2) après cinquante-deux minutes de jeu.

Ressources et motivations

Sous pression et dans le but d'inscrire son nom dans le registre des vainqueurs d'un circuit junior, Mahefa Rakotomalala a eu des ressources et des motivations. Le deuxième a débuté à 12h38 avec une première mise en jeu de Mirija (0-15 0-30, 15-30, 30-30, 40-30) et jeu pour Mirija 1/0 après quatre minutes de jeu. Mahefa Rakotomalala, plus précis dans ses attaques, a bouclé le second set en 6/3 après trente-neuf minutes de jeu. Les deux joueurs ont été à un set partout.

Pour se départager, le troisième set a tourné à l'avantage de Mahefa Rakotomalalala qui a réussi un break contre son adversaire par deux fois, mais Mirija Andriantefihasina est parvenu à revenir à 4/5.

Dans sa mise en jeu pour gagner le match, Mahefa Rakotomalala n'a pas tremblé durant sa mise en jeu : 0-15 pour Mahefa (0-30, 15-30) avec un ace de Mirija (30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A) et balle de match pour Mahefa. Sur une faute de revers de Mirija Andriantefihasina, Mahefa Rakotomalala a remporté la victoire pour la première fois en circuit ITF junior. « C'était un match incroyable et stressant. Au premier set, je n'étais pas dans le coup.

À partir du second set, j'étais plus agressif et dans ma tête, je me disais qu'il fallait tout donner pour remporter un premier titre et je l'ai fait», confie Mahefa Rakotomalala. Quant à Mirija Andriantefihasina, il a dit tout simplement que « Mahefa Rakotomalala a été plus agressif que moi ».