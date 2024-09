Madagascar: Ligue des Champions 2e Division - FC Avenir et FC Théo accèdent à la Pro League

Les deux clubs qualifiés pour la Pure Play Football League sont connus, après la sixième et dernière journée de la Poule des As. FC Avenir termine premier devant FC Théo.

Dans la cour des grands.

FC Avenir du Sud de l'Anosy et FC Théo de Sava accèderont au championnat 1re division élite.

Le club champion de la ligue d'Anosy termine en tête du classement final de la Poule des As de la World Cola Ligue des champions 2e division nationale, en accumulant 11 points. Ce club remporte ainsi le titre de champion national D2 ainsi que le chèque géant de 12 millions d'ariary. L'équipe du Nord, quant à elle, se hisse à la seconde marche, créditée de 9 points à l'issue de la Poule des As. Ce club a défait sèchement, par 5 à 0, FC Avenir, lors du match d'hier au By-Pass comptant pour la dernière journée de la troisième et dernière phase du championnat.

FC Théo a déjà mené 4 à rien à la pause. L'équipe de Tolagnaro a été dominé durant la première période. Elle a néanmoins eu quelques occasions nettes dans les derniers quarts d'heure, mais n'a pu concrétiser aucune.

« Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils se sont mis dans la tête que nous sommes déjà qualifiés. Ils ont commis à plusieurs reprises des erreurs... alors que c'était le onze type », confie le coach du FC Avenir du Sud, Aristide Bienvenu.

%

Le club vice-champion empoche pour sa part 8 millions d'ariary. « Nous avons bien préparé ce championnat. Nous avons déjà encaissé trois défaites et nous avons tout fait pour nous hisser à la deuxième place... », mentionne Cyprien Andrianavony, entraineur du FC Théo.

« Nous devrions encore renforcer l'équipe, car nous n'avons que vingt-quatre éléments. Il nous faut encore sept autres. Nous tâcherons d'en trouver dans la région Sava », ajoute le coach.

Primes

Pour l'heure, les deux clubs n'ont pas encore obtenu la licence de club Caf. Ils devraient régler cela avant le coup d'envoi de la Pure Play Football League prévu le 25 octobre. Le club dauphin à l'issue de la cinquième journée, FCA Ilakaka d'Ihorombe, s'est incliné hier, sur un score large de 3 à 0 devant l'AS FOS d'Analanjirofo. Les deux formations comptent chacun 7 points, au terme du sommet national. AS FOS, classé troisième, a reçu une prime de 6 millions d'ariary, et 4 millions pour FCA Ilakaka, lanterne rouge.

Le coach du FC Avenir, Aristide Bienvenu, a été élu meilleur entraineur. Toto Saridam de l'AS FOS a été sacré meilleur buteur du championnat avec dix-huit réalisations tandis que le trophée du meilleur gardien de but a été attribué à son coéquipier, Alexandre Ralaivao. Le trophée du meilleur joueur est revenu à Bebeto Andrianomezantsoa du FC Théo et la Fédération et son partenaire leur ont offert un million d'ariary chacun.

FC Avenir du Sud et FC Théo rejoindront donc la Pure Play Football à la prochaine saison, qui débutera dans moins d'un mois.