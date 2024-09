Sénégal: Performances des Lions - Boulaye Dia, Koulibaly et Lamine Camara, buteurs, première victoire pour Iliman Ndiaye et Gana Gueye

Dakar — Les internationaux sénégalais Boulaye Dia, Lamine Camara et Kalidou Koulibaly se sont illustrés en inscrivant un but chacun, ce week-end, avec leurs clubs réceptifs, tandis qu'Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye ont obtenu avec Everton leur première victoire de la saison en Premier League.

Samedi, lors de la sixième journée de la Ligue 1 français, l'international sénégalais de Monaco (France) Lamine Camara a inscrit son deuxième but de la saison. Le milieu de terrain entré à la 64e mn du match contre Montpellier (2-1), a offert la victoire à la 98e mn à Monaco qui fêtait son centenaire.

Le milieu de terrain inscrit son deuxième but de la saison après celui réalisé contre Lyon, lors de la deuxième journée, (2-0).

Brest d'Abdallah Sima et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye ont lourdement perdu (0-3) contre Auxerre, lors de la sixième journée. Titulaires , Sima est sorti à la 61e mn alors que Niakhaté Ndiaye a joué la totalité de la rencontre.

Lyon a battu, 2-1, Toulouse. Moussa Niakhaté était sur le banc. Le Havre, équipe d'Arouna Sangante, s'est incliné sur le même score. Le défenseur sénégalais a joué tout le match. Mikayil Faye a joué ses 25 premières minutes avec Rennes lors de la défaite, 1-3, contre le PSG.

En Ligue 2 française, Pape Meissa BA de Grenoble a marqué son huitième but de la saison contre Clermont. Metz des Sénégalais Cheikh Sabaly, Pape Amadou Diallo, Abou Lo, Sadibou Sané, Ibou Sané et Pape Sy (gardien) se sont inclinés, 1-2, contre Troyes de Mouhamed Diop.

En Italie, Boulaye Dia a inscrit son troisième but de la saison avec Lazio, son cinquième toutes compétitions confondues. Son équipe a battu Torino, 3-2. L'attaquant des Lions a inscrit un doublé, mercredi dernier, en Europa League.

En Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly d'Al-Hilal a ouvert son compteur-buts. Koulibaly a donné de la voie à son équipe en ouvrant le score à la 38e mn. Le capitaine des Lions du Sénégal a marqué son premier but de la saison. Son équipe leader de la Saudi Pro League s'est imposée, 4-2, pour la cinquième fois en autant de match.

Son compatriote d'Al-Nassr, Sadio est passeur décisif sur le premier but de son équipe. Al-Nassr s'est imposé 2-0,contre Al-Wehda. Al-Ahly d'Édouard Mendy et Damac de Habib Diallo ont perdu respectivement sur le même score (0-1) contre Al-Qadisiya et Al-Orubah.

En Angleterre, Nicolas Jackson reste sur sa belle forme. Le Sénégalais n'a pas marqué lors de la large victoire de son équipe (4-2), l'occasion de la sixième journée de la Premier League, mais est auteur d'une passe décisive sur le premier but du match signé Cole Palmer. L'Anglais de 22 ans est entré dans l'histoire du championnat anglais en inscrivant un quadruplé.

Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Gueye et Everton ont obtenu leur première victoire de la saison contre Crystal Palace d'Ismaila Sarr. Les Toffees se sont imposés, 2-1. Ndiaye a joué l'intégralité du match alors que Gueye (8 mn) et Sarr (29 mn) sont rentrés en cours de jeu. Tottenham de Pape Matar Sarr a battu, 3-0, Manchester United. Sarr est rentré à la 77e mn. Crystal Palace n'a toujours pas obtenu de victoire. Après six journée, les Eagles comptent trois défaites et trois matchs nuls.

En Turquie, Ismaël Jakobs de Galatasaray est passeur décisif sur le troisième but de l'Argentin Mauro Icardi, lors du match nul (3-3),contre Kasimpasa, à l'occasion de la septième journée de la Super Lig. Le Nigérian Victor Osimenh, ballon d'or africain qui a rejoint cette saison le championnat turc, a ouvert son compte-buts par un doublé. Galatasaray menait 3-0 avant de se faire rejoindre. Mamadou Fall avait réduit le score pour son équipe à la 44e mn.