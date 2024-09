Madagascar: Iavoloha - Incendie près du palais de l'État

Le palais d'État à Iavoloha a été épargné, in extremis, d'un incendie. Un feu de brousse s'est déclaré non loin, hier. « Les feux ont embrasé une forêt de sapins et une savane sur une superficie de 2 hectares, à 500 m du palais », rapporte le chef de corps des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, le commandant Éric Ralaivaonoro. Son équipe est venue en renfort aux éléments d'Iavoloha, des militaires et des sapeurs-pompiers, pour maîtriser les feux rapidement. La communauté a aussi donné un coup de pouce pour éviter la propagation du feu. L'incendie s'est déclaré dimanche en fin de matinée et a été éteint en fin d'après-midi, vers 16h 40.

L'extinction des incendies est la principale activité des sapeurs-pompiers en cette période. Les feux de brousse se multiplient autour d'Antananarivo. La plupart des terrains se trouvant en périphérie de la capitale ont été dévorés par les flammes. C'est le cas à Ambohimangakely, Ambohimalaza, et Andoharanofotsy. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable encourage la population à rester vigilante et à lutter contre les incendies en cette période favorable à ce fléau.