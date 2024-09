Madagascar: 45e Grand Rallye International de Madagascar - Douze épreuves spéciales réparties sur trois jours

Asatana organisera, du 11 au 13 octobre, le 45e Grand rallye international de Madagascar. Douze spéciales, dont 75% de pistes roulantes, seront au menu des concurrents durant les trois jours.

Rallye d'endurance à coefficient 2.

L'Association de sport automobile de Tananarive (ASATANA) organise les 11, 12 et 13 octobre la 45e édition du Grand Rallye International de Madagascar (Grim). Ce sera le sixième rallye organisé par ce club, aux couleurs de Sodirex.

Douze épreuves spéciales longues de 187,12km seront au menu des concurrents durant les trois jours. La distance totale avec les liaisons (317,07km) s'élève à 504,19km. Ce rallye qui empruntera les pistes aux alentours des routes nationales 2 et 4, compte pour la quatrième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes.

Deux spéciales seront au programme de la première journée le vendredi 11 octobre, du côté de Mahitsy sur la RN4. Six autres dont trois différentes attendront les équipages le samedi 12 octobre au bord de la RN2. « Asatana avait emprunté les pistes d'Ambatomanga-Mantasoa et Hermitage-Ambatolaona pour la dernière fois en 2011, il y a treize ans », rappelle Fanoa Rakotoson, président du club organisateur.

Les pistes sont actuellement en cours de réhabilitation. « 75% des épreuves spéciales seront des pistes roulantes. Il faut environ 40 millions d'ariary pour terrasser, comme un terrain de tennis, 10 km de spéciales, en déployant des engins sans oublier les carburants,... », souligne le patron du club.

Invité de marque

Le président du club a évoqué vendredi dernier, durant la conférence de presse que l'Asatana sera jumelée avec l'Association sportive automobile de La Réunion (Asar) en 2025. « Les pilotes du pays et pas seulement ceux du club Asatana, pourront participer à des rallyes à La Réunion et vice-versa... Il faut d'abord débloquer les complications sur le plan administratif. Il faut aussi bien caler les calendriers du championnat à Madagascar et à La Réunion... », explique-t-il.

Ce Grim sera marqué par la participation du champion réunionnais sur asphalte, Esteban Marchand, aux côtés de Patrick Rajaonarivelo, sur une Peugeot 306 16S. Ce pilote de 23 ans est champion de La Réunion dans le groupe A7, vice-champion junior et du groupe A en 2022, vice-champion du groupe A et junior en 2021, et champion co-pilote R4 en 2019.

Le départ fictif se fera le vendredi 11 octobre, devant le show-room de Sodirex à Ankorondrano. Les concurrents feront la parade jusqu'au Salon de l'Auto au centre de conférences international d'Ivato où ils prendront le départ officiel.