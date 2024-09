Cote d'Ivoire: Politique genre du Mena - Les acteurs du système éducatif ivoirien font des recommandations

Du 24 au 26 septembre 2024, à Abidjan-Plateau, les acteurs du système éducatif ivoirien se sont entretenus sur l'égalité et l'équité de genre dans le secteur de l'éducation-formation.

De cette rencontre, il ressort que la mise en oeuvre de la politique ivoirienne adresse de nombreux défis qui tiennent à une variété de facteurs liés à la fois au milieu scolaire, à la communauté, la famille, aux élèves eux-mêmes et à l'insuffisante application des dispositions légales et réglementaires.

Ce sont, entre autres, le poids des normes sociales et des pratiques culturelles néfastes ; le faible engagement et la faible implication de la communauté éducative en faveur de l'égalité et de l'équité de genre ; la persistance des violences basées sur le genre à l'école et hors de l'école ; les grossesses en cours de scolarité ; la faiblesse du suivi et de l'application des lois et politiques en faveur de la scolarisation des filles...

Comme recommandations, il est souhaité l'organisation de concours d'excellence ; l'implication des parents dans la vie de l'école et du suivi du rendement scolaire de leurs enfants ; la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé ; l'implication des hommes de la communauté dans les cours d'alphabétisation ; les aider à non seulement renforcer leurs capacités dans la compréhension du genre et à favoriser les activités des femmes.

Comme perspectives, il est conseillé de faire l'évaluation de la mise en oeuvre du plan quinquennal de la politique genre. Tout en élaborant le plan triennal (2025-2027), et en validant le bilan et le plan triennal par le comité de pilotage de la politique genre.

Rappelons par ailleurs que le gouvernement ivoirien a créé en 2018 une Direction de l'égalité et de l'équité de genre (Deeg) dans le secteur de l'éducation-formation. Ce, pour juguler les disparités au niveau de l'accès, la rétention et l'achèvement dans le préscolaire, le primaire, le secondaire général.

Cette structure souhaite qu'à l'horizon 2030, le système éducatif et de formation de la Côte d'Ivoire garantisse l'égalité des chances et l'équité pour tout le monde en termes d'accès, de maintien, de réussite et d'employabilité.

« Le but est d'aboutir à une véritable institutionnalisation du genre au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena) à tous les niveaux... L'objectif général est d'instaurer un environnement institutionnel favorable à l'équité et à l'égalité de genre dans l'Éducation-Formation », a expliqué la directrice de l'égalité et de l'équité du genre du Mena, Dr Brou Georgette.

Il convient tout de même de signifier que les activités menées dans le cadre de la politique genre du Mena ont obtenu des résultats encourageants.