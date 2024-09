Afrique: Concours Airports council international (Aci Afrique 2024) - La Sodexam, grand vainqueur à Johannesburg

La Société de développement et d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) a glané le 1er Prix Aci Afrique pour la sécurité aéroportuaire 2024 et le Certificat de gestion de crise et résilience aéroportuaires pour le compte de l'aéroport de Korhogo.

La Société de développement et d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) a obtenu le 1er prix au concours Airports council international (Aci Afrique 2024) pour la sécurité aéroportuaire 2024. Elle s'est vu également attribuer le Certificat de gestion de crise et résilience aéroportuaires pour le compte de l'aéroport de Korhogo, dans la catégorie aéroport de moins de 10 000 mouvements.

Réceptionnés par le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Sakaria Koné, ces prix ont été remis au cours d'une cérémonie officielle le 19 septembre 2024, à Johannesburg.

« Classé 1er, notre aéroport de Korhogo répond donc aux normes les plus exigeantes de l'aviation civile internationale. La Sodexam dont nous assurons la direction, et qui exploite cette plateforme, assure une coordination optimale des activités des divers services d'aéroport, tout en garantissant la résilience pour un retour rapide à la normale », s'est félicité Jean-Louis Moulot.

%

Ces aptitudes de l'aéroport de Korhogo, a-t-il ajouté, ont été démontrées dans l'exercice de simulation dénommé "Exo Kagnon 2024" qui a eu lieu le 25 juillet dernier. « C'était l'un des quatre critères d'évaluation du concours », a-t-il précisé. Et de commenter : « par cette distinction, la Côte d'Ivoire prouve au monde que le système de sûreté et de sécurité de ses aéroports domestiques est performant et répond aux normes de l'aviation civile internationale ».

Le thème choisi cette année par l'Aci, structure regroupant plusieurs aéroports à travers le monde, qui est à l'initiative du prix, est : « Excellence dans la gestion des urgences et résilience aéroportuaire ». Le classement des aéroports en compétition a été fait sur la base d'une évaluation des manuels, des procédures, et des mesures concrètes et fonctionnelles dans le cadre de la planification, la préparation, l'intervention, la résilience et la communication dans des situations d'urgence aéroportuaire.

Ce prix témoignage de l'engagement en faveur de l'amélioration continue de la sécurité sur le continent africain, et constitue une reconnaissance des meilleurs aéroports africains en termes de sécurité aéroportuaire, considérée comme le principal pilier de l'industrie du transport aérien.

Ce prix et le certificat glanés rapprochent la Sodexam de son ambition de se positionner comme le leader de l'Afrique de l'ouest dans l'exploitation et le développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique.