Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin/Aboisso - Une Reine mère derrière un étal d'attiéké et d'attoukpou

Entreprendre ne prend pas en compte le statut social ou le titre pour Nanan Abrachi III, Simone Mensa à l'Etat civil, Reine-mère de Nouamou dans le département de Tiapoum.

Superbement habillée, cette belle femme, avec tous ses atouts de femme africaine, est assise derrière une table garnie d'emballages modernes contenant de l'attiéké et de l'attoukpou.

Avec à ses côtés une autre occupée à la fabrique, la Reine mère aidée par deux jeunes gens, se charge de mettre l'attiéké et l'attoukpou dans des emballages.

« Oui ! Une Reine mère derrière une table garnie d'attiéké et de l'attoukpou, pour dire qu'une Reine mère peut être entreprenante et subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille et de sa communauté. Je me suis inscrite dans cette voie pour montrer à mes soeurs biologiques, Reines mères et toutes les femmes qu'étant femme, nous pouvons entreprendre », a-t-elle déclaré.

Ne le faisant pas seule, la Reine mère a fait savoir qu'elles sont un groupement de femmes à Nouamou. « Nous faisons plusieurs choses. Aujourd'hui, nous avons décidé de présenter l'attiéké réduit en bouteille et de l'Attoukpou. Cela fait 6 ans que je mène cette activité qui me permet de prendre en charge certains besoins familiaux, communautaires et autres », s'est félicitée la Reine mère, Nanan Abrachi III, avant d'exhorter les femmes à l'entrepreneuriat sans considération d'un quelconque rang social.