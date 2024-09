Selon un communiqué du ministère des A.E. publié hier, Guterres a exprimé sa considération à l'endroit du rôle joué par la Tunisie pour la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation des Nations unies.

En recevant samedi, à New York, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué «l'engagement de la Tunisie et ses contributions actives au service de la paix et de la sécurité internationales»,

De son côté, «le ministre des AE a souligné la volonté de la Tunisie de développer les relations de coopération et de partenariat avec les Nations unies, dans les différents domaines»

Il a, également, affirmé «l'engagement actif de la Tunisie dans tous les efforts visant à désamorcer les conflits et mettre fin aux crises humanitaires, faire prévaloir les principes de la coopération et de la solidarité humaine, de manière à renforcer la capacité de faire face aux défis mondiaux et édifier un monde plus équitable et plus sûr».

Nafti avait présidé la délégation tunisienne participant au «Sommet de l'avenir : des solutions multilatérales pour un meilleur futur».

Ce sommet s'est tenu à New York les 22 et 23 septembre dans le cadre de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Les représentants des États membres de l'ONU ont adopté, par consensus, le pacte pour l'avenir sur le changement climatique, un document non contraignant.