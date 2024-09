Tunisie: Hand Mondial 2025 / Entame de la préparation - Il ne s'agit pas de noms !

L'état d'esprit sera-t-il celui que l'on attend pour pouvoir renouer avec cette ambiance où le dévouement aux couleurs est réellement ressenti?

Le coup d'envoi de la préparation de l'équipe nationale pour le Mondial 2025 est donné aujourd'hui. Le sélectionneur Mohamed Ali Sghaier se retrouvera face à un énorme défi : redorer le blason d'une équipe qui a énormément perdu de sa superbe. Le handball, en effet, n'a plus ce pouvoir conquérant qui attire les foules. Pourtant, les jeunes sont régulièrement finalistes et leurs prestations, jadis dominatrices, n'arrivent plus à imprimer aux événements ce coup de rein qui propulse ces jeunes vers la victoire finale.

L'Égypte a bel et bien mis fin à cette domination en présentant des formations plus aguerries qui enlèvent la décision. Les Egyptiens y ont mis le prix et engagé des techniciens de valeur. Il est vrai qu'avec les facilités qu'offre leur haute représentativité au sein de la FIH, tout est plus facile...

Les raisons qui ont quelque peu figé le handball tunisien se retrouvent surtout dans le niveau des équipes que présentent les clubs dont les moyens sont devenus assez modestes par rapport à ce que les Pharaons investissent pour tenir en respect le reste du continent.

La «professionnalisation» de ce sport n'est qu'apparente. Quelques équipes arrivent à tenir le rythme. Les autres suivent tant bien que mal. Le public, d'ailleurs, n'est plus aussi empressé pour chauffer de sa présence les salles et cela n'incite pas au spectacle. Cette atmosphère assez morne agit sur l'ambiance et seules quelques rencontres valent le déplacement, la main sur le cœur avec le vœu qu'il n'y ait pas d'incidents.

%

Devant leurs responsabilités

Ce rassemblement regroupera-t-il tout l'effectif ? C'est une des conditions de sa réussite. Mais ce n'est pas tout car les noms ne suffisent pas pour former un sept solide, collectif et compétitif.

L'état d'esprit sera-t-il celui que l'on attend pour pouvoir renouer avec cette ambiance où le dévouement aux couleurs est réellement ressenti? Le dernier tournoi qualificatif au Mondial n'a pas été un exemple du genre. Certains joueurs donnaient cette désagréable impression qu'ils n'étaient là que pour soigner leur image. Bref, ce tableau n'est pas aussi reluisant qu'on voudrait qu'il soit, d'ailleurs il nous semble que les dernières sorties ont déçu les plus fervents supporters du sept national.

Nous avons toujours pensé que nous possédons de bons joueurs, certains très bons, mais pour le reste, cette hargne, cet élan ravageur qui caractérisait l'équipe de Tunisie n'apparaissaient que par intermittence. Voilà le nouveau sélectionneur averti et les joueurs mis au-devant de leurs responsabilités. D'ailleurs, les techniciens le savent, pour réussir il est absolument nécessaire de mettre à contribution ce sentiment d'appartenance qui galvanise et pousse à l'exploit.