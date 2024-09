Tunisie: EST-ST (2-2) - A chacun une mi-temps !

Si les Stadistes ont eu leur mot à dire durant la période initiale, les Espérantistes ont réussi une jolie remontada en deuxième mi-temps.

EST : Memmiche, Meriah, Tougai, Ben Hmida (Ben Mohamed 63'), Bouchniba, Derbali (Azouni 46'), Aholou (Konaté 46'), Tka, Belaili, Sasse (Mokwana 80') et Abdeli (Kada 46').ST : Hlel, Khalfa, Sahraoui, Arous, Laifi, Bonheur, Oumarou (Ogbozu 90'+2), Touré, Saafi (Ndaw 70'), Kadida et Mejri.

Le derby EST-ST a tenu ses promesses en termes de suspense et de qualité de jeu. Un derby disputé, intense et, surtout, imprévisible, qui a tenu en haleine tous ceux qui l'ont suivi. Alors que ce sont les Espérantistes qui ont effectué une bonne entame de match en se montrant plus entreprenants avec en prime une meilleure possession du ballon, les Stadistes ont su profiter des occasions qui se sont présentées à eux.

Commençons par le commencement. La première occasion du match a été espérantiste : une balle mal dégagée par la défense stadiste, Aholou la reprit pour adresser un tir puissant et cadré. Sami Hlel, auteur d'une jolie parade, s'interposa à la puissante frappe du milieu défensif togolais (10').

Dix minutes plus tard, les Stadistes répliquèrent : servi par Oumarou, Kadida se faufila sur la droite, profita d'une mauvaise sortie de Memmiche pour le lober, mais son tir puissant est intercepté par Meriah qui sauva l'Espérance d'un but tout fait (20').

Et l'attaque «sang et or» de réagir après une telle frayeur : sur un coup franc à la limite de la zone des 16 mètres, Belaili chercha à tromper la défense stadiste en centrant à Meriah parti sur la droite et Mejri puis Khalfa d'éloigner le danger (23').

Les Stadistes qui ont opté pour la défense en bloc, ont réussi à réduire les espaces de manœuvre pour les attaquants «sang et or». Par là même, ils ont su profiter des erreurs des défenseurs espérantistes. On jouait la 33' quand Oumarou profita d'une mauvaise reprise de la tête de Ben Hmida pour Memmiche pour le tromper, logeant directement la balle dans les filets.

Quelques minutes après, le même Oumarou est revenu à la charge en entamant une belle action collective, servit Kadida qui, à son tour, sert Mejri. Ce dernier dribbla Tougai avant de remettre pour Oumarou qui n'avait qu'à compléter le travail en logeant la balle dans la cage d'un Memmiche, impuissant (42'). Et les Stadistes de rejoindre les vestiaires avec un ascendant confortable.

Changements payants !

On dit souvent que la deuxième mi-temps est celle des entraîneurs. A la mi-temps, Miguel Cardoso a opéré trois changements simultanés en incorporant Kada, Konaté et Azouni respectivement à la place de Abdeli, Aholou et Derbali. Des changements qui allaient s'avérer payants, apportant une plus-value à l'animation offensive et la donne ne tarda pas à changer en faveur des «Sang et Or».

A la 50', l'arbitre du match siffla un penalty en faveur de Ben Hmida jugeant que Arous a fait obstruction. Un penalty transformé par Yacine Meriah (53').

Quelques minutes après, la carte Zineddine Kada allait s'avérer gagnante. On jouait la 62' quand, servi par Houssem Tka, le jeune Kada reprit de la tête directement dans les filets d'un Sami Hlel, impuissant sur ce coup.

Après cette égalisation, les «Sang et Or» ont beau multiplier les tentatives pour inscrire le but de la victoire. En vain. Les Stadistes ont cherché par tous les moyens à préserver le résultat nul. Et ils ont réussi à l'obtenir malgré l'abnégation de l'attaque espérantiste.

Espérantistes et Stadistes se sont quittés sur un nul équitable. Chacun a eu sa mi-temps. Au final, aucun des deux protagonistes ne méritait de perdre.