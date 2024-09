Angola: Synode, évêque de Leena - « Les problèmes de l'Occident ne sont pas les nôtres »

Faible scolarisation, manque de services, lèpre, propagation de sectes agressives : voilà quelques-uns des problèmes que la communauté catholique doit affronter chaque jour en Angola, où les urgences pastorales « sont souvent différentes de ce qui est discuté au cours du Synode ». C'est ce qu'a souligné Martín Lasarte Topolansky, évêque du diocèse de Leena, dans un entretien accordé à l'Agence Fides.

Il est vrai que le Pape a dit que lorsque nous pensons à l'Église, nous sommes des « Occidentaux ». Certes, c'est l'histoire de l'Église, on ne peut pas effacer deux mille ans de beauté et de richesse du christianisme. Mais l'Esprit Saint, a expliqué l'évêque angolais, a soufflé partout. On remarque cependant que l'Église est eurocentrique en de nombreuses occasions, comme ce Synode. Parfois, on veut faire passer les problèmes de l'Église en Occident pour les grands problèmes de l'Église universelle. Nous devrions plutôt dire : « Calmez-vous, vous avez ces problèmes, et c'est bien de les affronter, nous vous donnons du courage. Mais nous avons tant d'autres problèmes critiques, comme la première évangélisation, ou la formation des laïcs, le dialogue interreligieux, ou l'énorme croissance des sectes de toutes sortes ».

« Dans mon diocèse, poursuit l'évêque, la lèpre existe encore. Il est vrai qu'en Europe, la sécularisation progresse, mais en Afrique, il y a des centaines de séminaristes qui doivent être soutenus dans leur formation. Nous sommes une Église en développement. L'Eglise catholique est belle avec sa diversité, elle a des richesses et des criticités sous toutes les latitudes qui sont trop souvent méconnues ».

%

« Et si nous parlons de questions critiques, l'un des problèmes de l'Angola est la montée des extrémistes islamistes. Objectivement, le problème existe », reconnaît l'évêque.« Dans certains cas, des filles chrétiennes épousent des garçons musulmans, leurs enfants sont envoyés étudier dans des pays à majorité islamique et, à leur retour, ils sont devenus des musulmans liés à des groupes extrémistes. Cela ressemble presque à de la 'pastorale professionnelle'... ».

Bien sûr, la situation change en fonction de l'endroit où l'on se trouve : « Il y a un dialogue, mais pas toujours et pas partout. A l'Est, il y a des situations qui sont exactement à l'opposé de l'Ouest, donc le dialogue devient plus difficile dans certaines régions. Et quand vous mettez ensemble la pauvreté et le manque d'horizons, vous créez un mélange dangereux ».

Il en va de même pour les sectes néo-pentecôtistes : « Il s'agit de groupes complètement déconnectés qui ne dialoguent même pas avec les Églises protestantes », explique l'évêque de Leena. Et le problème de la sorcellerie persiste : « Il y a des endroits où la magie et la sorcellerie sont la première cause de violence et de meurtres. Chaque jour, nous devons faire face à une société où il y a tant de situations inconfortables. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, dans le plus grand respect des croyances ancestrales, mais nous devons avant tout respecter la dignité de chaque personne ».

La présence active de nombreux missionnaires y contribue : « Avoir des missionnaires de différents peuples et nations est une richesse. On pourrait tomber dans la tentation de dire : 'Nous sommes mûrs, nous n'avons besoin de personne'. C'est vrai, je suis le seul évêque non angolais, les autres sont tous locaux, mais nous reconnaissons tous que leur présence est un signe des temps. Dans mon diocèse, 123 000 km2, l'un des plus grands d'Afrique subsaharienne, où l'on parle huit langues, ils sont une ressource », souligne Topolansky,

« Aujourd'hui, conclut l'évêque de Leena, des Angolais sont partis comme missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Amazonie. Les pays qui recevaient des missionnaires sont devenus des pays d'où partent les missionnaires. L'Évangile est toujours le même, les styles d'évangélisation changent, mais l'Église, par nature, est missionnaire et le sera toujours ».