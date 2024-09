Algérie: L'ONU célèbre la Journée internationale de la traduction

Les Nations unies célèbrent ce lundi la Journée internationale de la traduction, une occasion pour rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde.

Par sa résolution 71/288 adoptée le 24 mai 2017, l'Assemblée générale a désigné le 30 septembre Journée internationale de la traduction, soulignant ainsi le rôle crucial des spécialistes des langues dans le rapprochement des nations et la promotion de la paix, de la compréhension et du développement.

L'événement mettra en lumière les défis pratiques auxquels notre communauté mondiale aux multiples facettes est confrontée en matière de collecte de données et de traduction des langues autochtones, ainsi que la manière dont elle relève ces défis conformément aux normes de l'industrie.

Il est de plus en plus admis que les langues jouent un rôle vital dans le développement: gages de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Elles sont aussi un moyen d'atteindre une éducation de qualité pour tous, de renforcer la coopération, de bâtir des sociétés du savoir inclusives, de préserver le patrimoine culturel et de mobiliser la volonté politique en faveur de l'application des bienfaits de la science et de la technologie au service du développement durable.