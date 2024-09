Burkina Faso: Revitalisation rurale en Chine - Transformation qualitative des campagnes

La revitalisation rurale est une politique chinoise axée sur le développement des campagnes. Elle a pris en compte environ 500 millions de personnes en soutenant l'idée d'un développement partagé entre zones rurales et urbaines.

Sa mise en oeuvre dans la Chine profonde a considérablement amélioré les conditions de vies des populations. A titre illustratif, en 2023, l'industrie du commerce électronique a généré 2 490 milliards de yuans dans les zones rurales. Au cours de la même année, le revenu disponible par habitant des résidents ruraux a augmenté de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Bref, voici quelques statistiques qui illustrent les résultats de la revitalisation rurale en Chine.

Comment cette initiative a transformé qualitativement les campagnes chinoises ? J'ai visité de nombreux endroits cette année dans la Chine profonde. Et je voudrais partager quelques exemples avec vous.

Dans son processus de développement, la Chine a accordé une priorité absolue aux secteurs agricole et culturel. Pour sortir les campagnes chinoises de la pauvreté, de nombreux efforts ont été consentis pour réformer l'agriculture et dynamiser le potentiel culturel. À travers le processus de revitalisation rurale, l'idée de développement partagé a transformé qualitativement le visage des zones rurales à travers le pays. Le gouvernement central et les autorités locales ont apporté un soutien constant aux zones rurales pour les rendre plus attractives et plus conviviales.

C'est le cas de la ville antique de Qikou, dans la province du Shanxi, bâti sur les rives du fleuve jaune. Cette localité a été dans le passé un centre commercial florissant. Au cours du mois de juillet dernier, je me suis rendu à Qikou pour constater de visu le boom touristique.

D'une province à une autre, la revitalisation rurale a porté ses fruits et offert de meilleures conditions de vies aux populations. Récemment, lors du « Hunan tour, la Chine de plus près », une caravane de presse a conduit des journalistes de CGTN et leurs confrères de médias partenaires africains dans les profondeurs de la province du Hunan.

Dans les localités visitées, nous avons pu appréhender les initiatives porteuses de la revitalisation rurale. L'exemple du petit village de Qingxi a émerveillé plus d'un. Le tourisme culturel autour de la littérature et l'agriculture intelligente ont fait de Qingxi une carte postale dans le Hunan. Les habitants ont construit dans le village 21 maisons de livres, une bibliothèque centrale, un musée du patrimoine culturel immatériel et un théâtre. Le projet de faire de Qingxi un village littéraire est un succès retentissant au-delà des frontières de la province du Hunan. Le village attire de nos jours de nombreux touristes. Des écrivains y séjournent régulièrement pour des résidences d'écriture et des conférences autour du livre.

D'autres villages comme Changputang et Shibadong sont aussi des localités modèles sorties de la pauvreté dans la province du Hunan. Les activités agricoles et artisanales y ont été mieux organisées et ont permis aux habitants d'augmenter leurs revenus.

À Changputang, par exemple, la plantation de l'arbre à kiwi, d'orangers et d'autres arbres fruitiers a procuré des revenus conséquents aux membres de la coopérative villageoise. Les recettes annuelles de la vente du kiwi rapportent plusieurs millions de Yuans. Grâce aux progrès technologiques, les kiwis peuvent être transformés en plusieurs variétés et sont très prisées à travers la Chine.

D'autres produits comme la viande séchée et les articles de l'artisanat sont aussi des sources de revenus importantes pour les habitants de Changputang. Les résultats de la lutte contre la pauvreté dans ce village ont été spectaculaires au point qu'il a été reconnu, entre autres, comme village modèle pour la revitalisation rurale dans la province du Hunan.

Il faut souligner que plusieurs initiatives ont été mises à contribution pour revitaliser les campagnes, notamment les live streaming qui assurent la promotion des produits agricoles. Les agriculteurs apportent des fruits, des légumes, des céréales, qui s'écoulent rapidement en ligne. Grâce aux prouesses technologiques, les paysans arrivent à vendre leurs produits dans toute la Chine à travers les plates-formes numériques.

Loin d'être une vue de l'esprit, la revitalisation rurale a laissé une empreinte visible dans le développement des zones reculées en Chine. Il faut voyager dans le pays profond pour apprécier de plus près les résultats en matière de lutte contre la pauvreté à travers la promotion agricole et culturel. Le potentiel agricole des campagnes a été mis en exergue, le quotidien des populations rime désormais avec sécurité alimentaire, augmentation des revenus et vie meilleure. Les recettes du tourisme à Shibadong ont été par exemple estimées à environ 20 millions de yuans en 2023. Au cours de cette année, 838 mille touristes ont visité ce village lové au creux d'un massif montagneux.

La revitalisation rurale est un axe central dans la modernisation chinoise. Grâce à elle, le développement socioéconomique est perceptible dans les zones rurales. L'initiative a produit des résultats significatifs dans la prospérité des campagnes chinoises. Je vous invite à découvrir davantage les traces concrètes du développement socioéconomique de la Chine profonde.