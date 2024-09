Maroc: Province de Taourirt - Forte impulsion de l'INDH à l'enseignement préscolaire

Taourirt — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné, dans le cadre de sa troisième phase (2019-2023), un véritable coup d'accélérateur à l'enseignement préscolaire au niveau de la province de Taourirt, à travers un engagement fort dans la construction et l'exploitation d'un nombre important d'unités éducatives dans les différentes communes de la province.

Partant de l'importance de l'éducation et de l'enseignement, l'INDH a entouré d'une attention particulière les générations montantes à travers son programme phare «Impulsion du capital humain des générations montantes», qui vise à garantir le droit à la scolarisation au plus grand nombre de bénéficiaires, notamment dans les zones rurales er reculées.

A la faveur de cette forte impulsion de l'Initiative nationale pour le développement humain, le nombre d'unités d'enseignement préscolaire réalisées, équipées et ouvertes pour accueillir les enfants âgés de 4 à 6 ans, est passé à 67 unités réparties sur l'ensemble territoire de la province de Taourirt.

Dans ce contexte, l'unité d'enseignement préscolaire «Ouled Lkhatir Taghrist», dans la commune d'Oued Za, inaugurée en septembre 2023 et gérée par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire, s'impose comme un exemple éloquent de la qualité des services fournis aux catégories ciblées, conformément à la vision de l'INDH pour la généralisation de l'enseignement préscolaire.

Cette unité s'emploie à offrir aux enfants une éducation de qualité basée sur une approche pédagogique visant à leur permettre d'appréhender les premières notions liées notamment à leur entourage, à l'organisation de la pensée, au comportement sensori-motrice, à l'expression linguistique et à la communication, en plus des règles et valeurs de vie commune.

Oumaima Filali, éducatrice à la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire, a souligné que l'unité éducative «Ouled Lkhatir Taghrist», créée dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, dispose de tous les équipements nécessaires pour fournir des services de qualité aux bénéficiaires, dont le nombre est en constante augmentation.

Elle a déclaré à la MAP qu'avant d'intégrer cette unité, elle a reçu des formations de base et complémentaire d'une durée de 950 heures, ce qui lui a permis d'acquérir les outils et techniques nécessaires et les programmes pédagogiques agréés, qui l'aident à favoriser l'épanouissement des enfants et à les motiver à posséder les connaissances préalables indispensables pour accéder aux classes de l'école primaire et exceller dans leur parcours scolaire.

De son côté, Abdeslam Hasnaoui, chargé du programme d'impulsion du capital humain pour les générations montantes à la Division de l'Action sociale à la préfecture de la province de Taourirt, a indiqué qu'entre les années 2019 et 2023, la province a connu l'ouverture de 67 unités du préscolaire, et ce dans le but d'améliorer les capacités cognitives des enfants, de développer leur personnalité et de les préparer à mieux s'intégrer dans l'enseignement primaire et à réussir leur parcours scolaire.

Réalisées et équipées pour un investissement de l'ordre de 24,31 millions de dirhams, lesdites unités accueillent actuellement quelque 2.300 enfants contre 64 bénéficiaires en 2019, a-t-il mis en avant.

La troisième phase de l'INDH a fait le pari d'investir dans l'apprentissage précoce, dans le but de faciliter l'épanouissement des enfants, en développant leur autonomie et leur socialisation.