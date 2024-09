Maroc: Taourirt - Des mesures proactives pour contrer la vague de froid durant la saison hivernale

Taourirt — Le Comité provincial de veille et de suivi pour lutter contre les effets de la vague de froid dans la province de Taourirt s'est réuni, vendredi au siège de la province, pour discuter des mesures proactives qui seront prises pour atténuer les effets de la vague pendant la saison hivernale.

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Larbi Touijer, il a été procédé à la présentation et l'évaluation des mesures proactives s'inscrivant dans le cadre du plan d'action provincial pour faire face aux dommages potentiels pouvant résulter des perturbations météorologiques et à atténuer les effets négatifs de la vague de froid sur la population, notamment dans les zones rurales et reculées.

Dans son intervention à cette occasion, M. Touijer a mis en avant l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions de SM le Roi Mohammed VI qui accordent une attention particulière aux habitants des zones montagneuses et à leur assistance pendant les périodes de chute de neige et de pluie, ainsi que dans le sillage de la préparation du plan national pour atténuer les effets de la vague de froid pendant l'hiver.

Il a souligné qu'en coordination avec les autres acteurs, un plan d'intervention dans les zones concernées par la vague de froid sera élaboré, en plus de l'actualisation des données relatives aux habitants de ces zones, faisant savoir qu'il s'agit de 1.072 ménages, soit 5.278 personnes, réparties sur 13 douars relevant des communes rurales de Tancherfi (6 douars), Atef (3), Sidi Ali Belkacem (2), Ouled Mhamed (01) et Sidi Lahcen (01).

%

Le gouverneur a ajouté que le plan d'action provincial prône une approche proactive à travers la mobilisation des ressources humaines et des moyens logistiques nécessaires, tant du secteur public que privé, et de la mise à jour et l'évaluation de la base de données socio-économiques des zones touchées par la vague de froid.

Les mesures comprennent également le recensement des femmes enceintes afin d'assurer le suivi de leur état de santé, en sus des personnes sans abri et des centres d'hébergement.

Il s'agit aussi de l'identification et la préparation de 9 aires pour l'atterrissage des hélicoptères dans les communes ciblées, en plus de la programmation de 56 unités médicales mobiles et 4 caravanes médicales pour la prise en charge sanitaire de la population concernée.

Figurent également parmi les mesures envisagées, l'identification des besoins alimentaires probables pour les douars touchés par la vague de froid et la mobilisation des engins de déneigement, ainsi que les moyens de communication afin d'assurer la rapidité et l'efficacité des interventions.

La réunion a été marquée par des exposés détaillés traitant du plan d'action, des moyens disponibles et des interventions envisagées pour atténuer les effets de la vague de froid dans les zones ciblées.