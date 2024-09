Maroc: Le patrimoine gastronomique marocain fait sensation à la Foire d'Alicante

Alicante — Le patrimoine gastronomique marocain, dans toute sa diversité, a conquis le public lors de la 6ème édition de la Foire gastronomique d'Alicante, au sud-est de l'Espagne, où le Royaume était l'invité d'honneur.

Cet événement culinaire a permis aux visiteurs de découvrir la richesse de la cuisine marocaine à travers des démonstrations, ateliers et dégustations.

Pendant quatre jours, le stand marocain a attiré un large public venu savourer les créations des grands chefs marocains, dont Amer Bouhlal. Des séances de showcooking, des ateliers culinaires et des dégustations ont offert aux amateurs de gastronomie une immersion dans la cuisine marocaine, célèbre pour ses saveurs authentiques et sa renommée mondiale.

La participation du Maroc à ce rendez-vous majeur de la gastronomie espagnole est le fruit d'une collaboration entre la Maison de la Méditerranée, l'ambassade du Maroc en Espagne, l'Agence de la Promotion et du Développement du Nord (APDN) et le Consulat du Maroc à Valence.

L'objectif est de renforcer la visibilité internationale de l'art culinaire marocain, de promouvoir sa marque et de consolider l'offre marocaine sur la scène gastronomique mondiale.

Le chef Amer Bouhlal a salué le succès de cette participation, soulignant que de nombreux visiteurs de la région de Valence et au-delà se sont déplacés pour découvrir la cuisine marocaine.

"Nos plats ont été présentés avec un dressage moderne et raffiné, offrant une nouvelle expérience gustative aux amateurs de la gastronomie", s'est-il félicité.

Abdellatif Tassaout, un pâtissier marocain établi dans la province d'Alicante, s'est lui aussi félicité de l'intérêt croissant pour la pâtisserie traditionnelle marocaine.

"La gastronomie marocaine, en particulier ses pâtisseries, a été largement appréciée par les visiteurs, qui se montrent de plus en plus curieux de découvrir le Maroc et ses diverses facettes culturelles et culinaires", a-t-il déclaré.

La Foire gastronomique d'Alicante, le plus grand événement culinaire d'Espagne, a réuni cette année 120 chefs étoilés Michelin et 10 Soleils Repsol, venus présenter les dernières tendances culinaires et les spécialités gastronomiques d'Espagne et d'autres régions du monde.

Le programme comprenait également des conférences, des ateliers, des concours et des dégustations, faisant de cet événement une plateforme incontournable pour les amateurs et les professionnels de la gastronomie.