Maroc: Journée mondiale de la traduction - L'ICESCO appelle à préserver un 'art humain noble'

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a appelé, lundi à l'occasion de la Journée mondiale de la traduction, à une action concertée et solidaire pour préserver et promouvoir cet "art humain noble", qui a toujours été un moyen de rapprochement entre les peuples.

Dans un communiqué, l'ICESCO a rendu hommage au rôle crucial des traducteurs qui facilitent le dialogue civilisationnel, l'entente et la coopération entre les nations, et favorisent l'échange des savoirs entre les peuples du monde, au service du développement et de la prospérité commune, ainsi que de la paix et de la sécurité.

"Le 30 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la traduction, proclamée par les Nations Unies à travers la résolution n° 71/288 adoptée le 24 mai 2017, en réponse à la demande de la Fédération internationale des traducteurs qui en commémore l'événement depuis 1991", a rappelé l'organisation.

En cette Journée mondiale, célébrée cette année sous le thème "La traduction, un art à protéger", l'ICESCO a également salué le rôle des traducteurs dans l'échange des savoirs entre les peuples et la promotion de la paix mondiale, tout en permettant de transmettre d'une langue à une autre les œuvres intellectuelles et créatives des auteurs à travers le monde.

Par ailleurs, le communiqué fait savoir qu'à la lumière des évolutions rapides que connaît la traduction, notamment grâce aux technologies de l'intelligence artificielle, qui ne cessent de révolutionner les langues appliquées en offrant chaque jour des solutions remarquables en la matière, et en harmonie avec sa nouvelle vision et ses orientations stratégiques, le Centre de traduction de l'ICESCO a été transformé en "Centre de traduction et de publication", désormais entité programmatique au même titre que les autres départements et secteurs.

Ainsi, le nouveau Centre sera chargé de traduire des ouvrages et documents, de publier des travaux liés à l'éducation, à la culture, aux sciences et à la communication, d'organiser des rencontres scientifiques sur la traduction, d'enrichir le contenu scientifique et culturel à travers la publication d'œuvres spécialisées, et de renforcer la coopération avec les maisons d'édition internationales, en coordonnant les efforts dans ce domaine, précise la même source.

"Bien que l'ICESCO ait adopté, dès sa création en 1982, l'arabe, l'anglais et le français comme langues officielles de travail, elle n'a jamais négligé de s'ouvrir à d'autres langues, et la traduction est restée son moyen principal pour transmettre son message civilisationnel à l'échelle mondiale", a-t-on poursuivi, rappelant que depuis quatre décennies, le Centre de Traduction a assuré ses services pour différents secteurs et départements au sein de l'Organisation, traduisant et publiant des milliers de documents, études, recherches et ouvrages dans tous ses domaines d'action.