Maroc: A Merzouga, des paysages lacustres au pied des dunes

En hiver comme en été, Merzouga ne déroge nullement à sa réputation de destination de prédilection pour tout un chacun en quête de dépaysement loin du tumulte urbain.

En fait, les somptueuses dunes de Merzouga, ces formations naturelles situées à une centaine de kilomètres de la ville d'Errachidia, n'en finissent pas de surprendre! Sauf qu'en ces derniers jours, la région s'est vue octroyer un atout de plus et un décor des plus surréalistes.

A première vue, le visiteur se trouve face à ce qu'il croit être un mirage, avant qu'il se rende compte qu'il s'agit là d'une multitude de lacs ressurgis suite aux récentes pluies salvatrices créant un beau spectacle visuel. Une toile richement colorée qui va des reflets bleutés de l'eau, au jaune doré du sable en passant par le vert des palmiers-dattiers et le blanc des bivouacs éparpillées au pied des dunes féeriques.

Outre les activités habituelles dont la sablo thérapie, les balades à dos de chameaux, le sandboarding, les circuits en véhicules tout-terrain et les spectacles saisissants du lever et du coucher de soleil, Merzouga peut désormais étoffer son offre touristique par une nouvelle activité, le Birdwatching. En effet, plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs ont d'ores et déjà élu domicile aux nouveaux lacs dont des flamants roses, des alouettes, des tourterelles, des canards sauvages...

Et pour mieux apprécier la beauté des lacs, les visiteurs et surtout les plus sportifs parmi eux se lancent dans une autre aventure: l'ascension des sommets d'Erg Chebbi. Du haut des cimes, l'on peut assister à un des plus beaux spectacles que la nature peut offrir.

"C'est impressionnant de voir un lac en plein désert. Nous sommes venus explorer ce beau pays. Je l'appelle l'incroyable Maroc aux beautés incommensurables", confie à la MAP, Kim, une touriste canadienne venue avec son mari Dan de la Colombie-Britannique, la province la plus occidentale du Canada pour explorer les merveilles du Royaume.

"De l'Oasis que nous avons traversée aux dunes de sable, en passant par la belle architecture des bâtisses et des kasbahs et la diversité de la gastronomie locale, nous avons savouré chaque minute passée au Maroc", reprend-t-elle sur un ton gaillard.

Le décor est fabuleux, c'est magnifique, absolument magnifique!, résume-t-elle avant de rejoindre un groupe de touristes partant vers les sommets des dunes pour savourer le charme du désert et assister à l'immanquable spectacle de coucher de soleil.

La même sensation d'émerveillement est éprouvée par Brittany, une touriste américaine en visite au Maroc avec sa famille depuis une dizaine de jours.

"Il n'y a rien de tel, nulle part ailleurs dans le monde, c'est assez spectaculaire", s'est-t-elle excitée en contemplant avec tant d'admiration l'étendue des somptueuses dunes.

"J'ai hâte de voir le sommet des dunes et de tout regarder de là-haut", s'enthousiasme-t-elle, ajoutant qu'au programme de sa visite au Maroc figurent plusieurs villes, "chacune étant différente et unique, ce qui me permet d'explorer les traditions et le patrimoine local des différentes régions du Royaume".

Si ce beau spectacle visuel a agréablement fasciné les visiteurs étrangers, il n'en demeure pas moins que même pour les habitants de Merzouga, le décor est si unique.

"Il y a maintenant plus de 20 ans que je n'ai pas vu ces lacs fascinants qui meublent le paysage naturel à Merzouga", se remémore Ahmed Mhamedi, un sexagénaire venu d'Erfoud en famille pour passer des moments de détente et de méditation aux abords des lacs émergents.

Réputées pour leur cadre paisible et naturel, les célèbres dunes de l'Erg Chebbi permettent d'entrer en harmonie avec l'environnement et de vivre à chaque instant une expérience touristique unique aussi bien pour les passionnés des sports extrêmes et les randonneurs que pour les visiteurs lambda.

Pour Aziz Mohamed, un guide touristique à Merzouga, les lacs émergents ont remarquablement dopé l'offre touristique dans la région étant donné que plusieurs visiteurs ont saisi l'occasion pour assister à ce brassage féerique entre dunes, lacs, soleil et ciel bleu clair.

Il a, par ailleurs, affirmer que Merzouga compte une importante infrastructure touristique avec des hôtels classés, des auberges et des gîtes assurant aux visiteurs une palette variée d'activités dont l'organisation de randonnées pédestres et d'excursions à dos de chameaux, et pour les amateurs de sensations fortes, les virées en quad ou en buggy devraient assouvir leur soif d'adrénaline.

A la nuit tombée, les dunes s'endorment et la voûte céleste dévoile tous ses mystères. Un show paradisiaque fait d'autant d'étoiles qu'il y a de grains de sable, de la fraîcheur nocturne et des ombres flottantes des dunes.

In fine, Merzouga peut se targuer de son statut de lieu privilégié pour les épris de grands espaces, mais aussi pour les spécialistes qui fréquentent régulièrement la région afin d'explorer les gravures rupestres et les sites à grande valeur archéologique.