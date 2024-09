Congo-Brazzaville: Concert slam - Mariusca livre une performance de haute facture

La slameuse congolaise, Mariusca Moukengue, vient de briser les codes en hissant le slam au firmament à travers un concert impressionnant livré le 28 septembre au Palais des congrès à Brazzaville.

Un vent artistique de créativité et d'audace a soufflé le week-end dernier au Palais des congrès. En relevant ce pari, Mariusca Moukengue se positionne comme la première artiste slameuse à réunir autant de monde pour un grand spectacle dans la grande salle du Palais des congrès qui était pleine comme un oeuf et qui a vibré à l'unisson.

Parée de vert, jaune et rouge, couleur du drapeau national, avec une coiffure traditionnelle imposante, c'est au rythme sonore de l'hymne national que Mariusca fait son apparition sur la scène. Une entrée tout feu tout flamme ovationnée par le public regroupant, entre autres, des ambassadeurs et autorités locales, des acteurs du monde de la culture des arts, des artistes d'autres disciplines et bien d'autres.

Le show aura duré environ 2 h 00. Un temps pendant lequel Mariusca a partagé sa passion et son talent pour le slam en interprétant des titres aux textes poignants et évocateurs. Il s'agissait en grande partie des morceaux de son dernier album « Ilimbi » sorti en mars dernier comme « Je suis Mariusca », « Ephémère », « Dot », « Ngo gwani », « Vie mochi » ... Dans ce répertoire riche et varié, mêlant le slam à la rumba, au hip-hop ainsi qu'aux rythmes traditionnels, Mariusca aborde plusieurs thématiques, notamment les difficultés à pratiquer le slam au Congo et ailleurs, les relations sentimentales, la cherté de la dot, le courage de vivre ses rêves malgré les obstacles, les rivalités, l'Afrique, la fierté de son identité, l'acculturation, etc.

Ce concert d'envergure nationale n'a pas seulement été un moment de gloire pour le slam, mais aussi une formidable opportunité de brassage artistique et de visibilité pour d'autres talents du Congo. A ce propos, Mariusca a quelques instants cédé la scène aux slameurs et slameuses Cardy Youelo, Jorath, Ferdain et Chanie Chanie. La musique a également retenti au cours de cette soirée à travers les voix d'Oupta, Lema, Djam Kiss, Bioman et Young Ace Wayé, prix RFI Découvertes 2020.

« Lorsqu'on veut aller loin, il faut être avec les autres parce que c'est un combat pour l'évolution de la culture et de l'art. Se faire accompagner ce soir de mes frères et mes soeurs qui me soutiennent, c'est un privilège. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message d'unité à l'humanité qu'on n'a pas besoin de guerre, on n'a pas besoin de conflits, le monde va déjà assez mal. La culture doit réunir et unir les hommes », a déclaré Mariusca.

Au terme du concert, le public a pris d'assaut le podium, d'une part, pour féliciter l'artiste et de l'autre pour immortaliser l'instant à travers des selfies et vidéos. « Mariusca est une artiste avec laquelle nous collaborons depuis 2017 au sein de la délégation de l'Union européenne. D'année en année, elle ne fait que nous impressionner et monter en puissance. Et aujourd'hui, elle a prouvé que le slam était aussi susceptible de rassembler. Au-delà de la rumba et de tous les genres qu'on connaît, qui sont tout à fait légitimes, elle nous a vraiment fait passer un message que le slam rassemble et a toute sa place parmi tous les arts musicaux », a confié Azaad Mante, le responsable de la communication au sein de la délégation de l'UE au Congo.

Pour Mariusca, ce concert a été un instant de vie dont elle veut le début d'une très belle aventure. Elle a, dans ce même élan, remercié l'ensemble du public avec qui elle a partagé un feeling très intense. Elle a de même témoigné une marque de gratitude à l'endroit du sponsor de l'événement, des partenaires, de son équipe, des artistes présents, des musiciens et danseurs qui l'ont accompagné sur scène, des autorités, des aînés dans l'art et biens d'autres. L'artiste a profité de ce concert pour annoncer officiellement sa prochaine tournée internationale qui débutera le 12 octobre au Canada.