Tunisie: Le CAB concède le nul face à l'ASS - Un match à oublier !

Les Cabistes n'ont pas été à la hauteur des espérances...

On attendait beaucoup d'un ensemble «jaune et noir» contre son hôte, l'ASS, mais la déception de ses supporters se lisait aisément sur leur visage au coup de sifflet final ! En effet, la venue de Sami Gafsi n'a pas eu l'effet escompté. On a cru que le CAB, qui jouait à domicile, allait renouer avec le succès, mais les présents sont restés sur leur faim. Certes, le nouvel entraîneur n'a pas de baguette magique, nous en convenons, mais force est de constater que les camarades du capitaine Balbouz sont, une nouvelle fois, passés à côté du sujet.

C'est à un jeu approximatif auquel nous avons assisté tout au long de la rencontre. Seuls le défenseur Abdou Seydi et Guessmi ont tiré leur épingle du jeu en restant égaux à eux- mêmes ! Et pourtant le staff technique a apporté les changements attendus dans la formation rentrante . Allela a repris sa place à l'axe de la défense à côté de Seydi alors que Rhimi a retrouvé le flanc gauche du même compartiment défensif. Devant, on a enregistré le grand retour de Fellahi et Ferchichi mais rien n'y fit...

Même les changements effectués en cours de match, en seconde mi- temps, n'ont rien apporté de nouveau ni dans la prestation ni dans le tableau d'affichage.

Une animation offensive défaillante

Très déçu, Sami Gafsi explique ce rendez- vous manqué par le ratage d'un certain nombre d'occasions mais aussi et surtout par «une animation offensive défaillante et une condition physique pas au point». Il est vrai que certains joueurs viennent de se joindre au groupe il y a à peine quelques jours. On peut penser également que la richesse de l'effectif, par le nombre, pose un réel problème au staff technique quant au choix à arrêter d'autant que les 26 joueurs qui sont en sa possession sont d'un niveau sensiblement égal.

Sinon, comment expliquer la non-convocation de Jammali, Bouallegui, Ben Othmane, Rayen Mechergui ou encore Haouachi qui n'ont point démérité ? Ce dernier aurait bien pu être une solution à gauche de la défense au vu de la petite prestation de Rayen Rhimi. Il faut, à notre humble avis, du temps pour espérer une amélioration dans le jeu cabiste. Le coach bizertin reconnaît lui-même qu'il y a beaucoup de travail à faire...

Il n'y a pas lieu de paniquer, un championnat de 30 matches demande du souffle et de l'endurance.