Tunisie: Conseil des ministres - Les équilibres financiers du projet de loi de finances pour 2025 à l'examen

Présidant la réunion, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a souligné l'importance du projet de loi de finances pour 2025, en tant que mise en oeuvre de la vision et des orientations de l'État, en vue d'assurer la relance économique par l'incitation à l'investissement et le renforcement du rôle social de l'État.

Le Conseil des ministres, réuni samedi au palais du gouvernement à La Kasbah, a examiné les équilibres financiers relatifs au projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Présidant la réunion, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a souligné l'importance du projet de loi de finances pour 2025, en tant que mise en oeuvre de la vision et des orientations de l'État, en vue d'assurer la relance économique par l'incitation à l'investissement et le renforcement du rôle social de l'État.

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Kamel Maddouri a souligné que «l'amélioration des indicateurs économiques et financiers doit être accompagnée de mesures visant à consacrer le principe de justice fiscale, maîtriser l'inflation, renforcer le pouvoir d'achat, développer le système de protection sociale et répondre aux attentes et aspirations de toutes les catégories du peuple tunisien.»

Au cours de cette réunion, la ministre des Finances a présenté les grandes lignes du projet de loi de finances pour l'année 2025. Selon elle, ces orientations incluent l'élimination des emplois au statut précaire, l'augmentation des crédits alloués aux aides sociales et le maintien du système de subventions, tout en continuant à mobiliser les ressources nationales et à promouvoir l'initiative privée, lit-on de même source. Parmi ces orientations, la ministre a mentionné les réformes financières et économiques, la maîtrise du déficit budgétaire et la dette publique. Et honorer tous les engagements financiers de la Tunisie, tant internes qu'externes.