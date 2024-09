Tunisie: CAB / Assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Des changements dans les règlements internes

Des clauses relatives aux élections ont été modifiées concernant le poste de président.

Le comité directeur du CAB a tenu, dans un hôtel de Bizerte, son assemblée générale à la fois ordinaire et extraordinaire de la saison 2023-24. C'est ce qu'on appelle communément deux en un! On a lu dans un premier temps les rapports moral et financier de l'exercice précédent, rapports qui ont été entérinés sans problème par les adhérents présents. La deuxième partie de ce rendez-vous, consacrée à une revue de certains points dans les règlements internes au club, s'est distinguée par quelques changements, voire des retouches ayant trait à la présidence du club.

En effet, en cas de vacance, il n'y a plus d'élection d'un président dans les 90 jours. C'est le vice- président qui le remplace automatiquement pour la suite du mandat. Toutefois, la nouveauté majeure est cette «clause «qui interdit au président élu de demander, à la fin de son mandat, à récupérer son propre argent injecté dans les caisses du club lors de sa présidence. C'est au moment du dépôt de sa candidature qu'il doit signifier cette promesse sous forme de pièce certifiée conforme. De quoi donner à réfléchir avant de s'engager dans l'aventure !

Dérogation exceptionnelle !

Nous avons appris, à cette occasion, du président Samir Yaâcoub, que le CAB a bénéficié d'une dérogation émanant de la CAF via la FTF lui permettant de participer au championnat version 2024-2025. Mais tant que les dettes antérieures qui s'élèvent à 2,7 millions de dinars ne sont pas encore réglées, le club nordiste reste sous la menace de cette sanction pour la saison prochaine 2025-2026 !

En outre, le CAB est frappé d'interdiction de recrutement pour le mercato d'hiver pour la même raison. Le président Yaâcoub reconnaît son impuissance devant une situation pareille. Il avoue que le montant est colossal et lance dans le même temps un appel aux autorités locales, régionales et nationales ainsi qu'au public «jaune et noir» de venir en aide au CAB afin de le sortir de ce «pétrin dans lequel on l'a embourbé». Un avenir qui s'annonce délicat, voire incertain...

Hold up du complexe du Nadhor?

Le même Samir Yaâcoub a manifesté son étonnement d'apprendre que le ministère des Sports s'est réuni récemment pour décider de mettre à la disposition des demandeurs d'emploi le complexe du Nadhor sans que le club soit au courant ! «Nous espérons reprendre ledit complexe qui appartient, par ailleurs, au CAB pour en faire des plateaux d'entraînement, «dit en substance M. Yaâcoub. Toutefois, il ajoute : «Nous comptons sur la compréhension des autorités concernées afin de ne pas nous compliquer la situation déjà problématique»

Slah Ben Romdhane n'est plus !

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Slah Ben Romdhane, garde-matériel du CAB pendant plus de 40 ans. Nos sincères condoléances à sa petite famille et à la large famille Cabiste. Qu'il repose en paix !