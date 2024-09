Tunisie: Ultra Mirage El Djerid - Entre tourisme sportif et développement régional à Tozeur

Pour cette 8e édition, l'épreuve des 50 et 100 kilomètres réunissait des coureurs venus de 24 pays, tous déterminés à affronter les conditions extrêmes du Sahara tunisien.

Le désert de Tozeur a accueilli, pour la 8e année consécutive, la course emblématique de l'Ultra Mirage El Djerid. Cette compétition, qui propose des épreuves de 50 et 100 kilomètres, a attiré cette année 290 participants venus de 24 pays. L'événement, qui a pris place le 28 septembre à Ong Jmel, célèbre autant la beauté époustouflante du Sahara tunisien que le dynamisme sportif et touristique de la région.

Une course qui met la région sur la carte du tourisme mondial

L'Ultra Mirage n'est pas une simple compétition sportive. Lancée en 2017, cette course a rapidement pris une ampleur internationale, attirant des athlètes des quatre coins du globe. «Chaque année, le nombre de participants augmente, et la participation féminine connaît également une belle progression», se réjouit Amir Belgacem, organisateur de l'événement. Cette année encore, l'Ultra Mirage marque le début de la saison du tourisme saharien, qui s'étend d'octobre à décembre, une période idéale pour découvrir la magie du désert.

L'Ultra Mirage se distingue par le caractère exceptionnel de son environnement. Nichée au coeur des paysages grandioses d'Ong Jmel, rendus célèbres par les scènes emblématiques de la saga Star Wars, cette course d'endurance offre bien plus qu'un simple défi sportif. « Le parcours traverse des dunes majestueuses et est marqué par une chaleur accablante, capturant toute la splendeur et la diversité du désert tunisien.

Pour les participants, l'Ultra Mirage n'est pas seulement une épreuve d'endurance physique, mais une immersion profonde dans la beauté sauvage et authentique de la nature », précise pour sa part Najla Bouzaïen, responsable marketing et communication chez «Assurances Biat».

Le tourisme sportif : un moteur pour l'économie régionale

L'impact de l'Ultra Mirage sur le développement de la région de Tozeur est indéniable. La course ne se limite pas à attirer des sportifs de haut niveau, elle génère également un afflux de touristes et de visiteurs, dont beaucoup découvrent pour la première fois les merveilles de la région.

«D'une édition à l'autre, les coureurs reviennent accompagnés de nouveaux participants, qu'ils soient membres de leur famille ou amis ou autres, ce qui contribue à accroître la visibilité non seulement de l'événement lui-même, mais aussi de la région, mise en lumière comme une destination touristique exceptionnelle grâce à ses paysages à couper le souffle et ses lieux emblématiques. Tous profitent donc de l'occasion pour explorer la beauté du Sahara tunisien et la générosité de ses habitants», ajoute Najla Bouzaïen.

Dans ce même cadre, elle nous précise que cette compétition a un impact économique direct sur la région, boostant l'activité des hôtels, des restaurants, des artisans locaux et des petites entreprises. «Les initiatives ne manquent pas pour intégrer le tourisme saharien dans un cadre durable. En effet, chaque année, un arbre est planté pour chaque participant, une action symbolique qui renforce l'engagement de l'événement en faveur de la protection de l'environnement», affirme-t-elle. Par ailleurs, le partenariat entre les organisateurs de l'Ultra Mirage et les acteurs locaux va au-delà du sport.

«Il s'agit aussi de laisser un héritage durable dans la région... Pour ce faire, nous avons pris l'initiative de rénover la maison de jeunesse de Tozeur et d'équiper une salle polyvalente avec du matériel sportif», indique de son côté Mehdi Masmoudi, directeur général des «Assurances Biat». Cette action, qui fait partie de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, a pour but de soutenir la jeunesse locale en lui offrant un espace pour s'épanouir à travers des activités culturelles et sportives. En plus de ces initiatives, l'Ultra Mirage se veut un exemple d'intégration des artisans locaux dans l'économie.

Lors de l'événement, plusieurs artisans, notamment des femmes, exposent et vendent leurs produits, qu'il s'agisse de cosmétiques bio, de poteries ou de produits agricoles issus de techniques traditionnelles. Cette intégration de l'artisanat local renforce le lien entre la course et la communauté, tout en valorisant le savoir-faire de la région.

Persévérance, courage et solidarité : les maîtres-mots

L'Ultra Mirage est avant tout une aventure humaine. Les coureurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, partagent les valeurs de persévérance, de courage et de solidarité. La course étant particulièrement exigeante, elle nécessite une préparation rigoureuse et un effort physique intense. Pour assurer la sécurité des participants, des balises GPS permettent de suivre en temps réel chaque coureur, garantissant ainsi une prise en charge rapide en cas de besoin. Les 10 coureurs de l'équipe des « Assurances Biat », parmi d'autres, incarnent cet esprit de dépassement de soi.

« C'est un défi pour tous, mais c'est aussi une occasion de créer des liens forts entre les participants... L'Ultra Mirage El Djerid, par son ampleur et son succès grandissant, représente bien plus qu'une simple course. Il symbolise un engagement envers le développement régional, le sport et la protection de l'environnement. Grâce à des initiatives comme celle-ci, la région de Tozeur se positionne de plus en plus comme une destination incontournable pour le tourisme alternatif et sportif.

Alors que la course continue d'attirer des participants du monde entier, elle laisse une empreinte durable dans la région, tout en offrant une plateforme pour promouvoir le Sahara tunisien et ses merveilles», souligne encore Najla Bouzaïen, tout en ajoutant que l'édition 2024 est une nouvelle réussite, et il est certain que l'Ultra Mirage continuera de tracer sa route dans les années à venir, avec toujours plus de participants, de défis et d'opportunités pour la région de Tozeur.

Mais dans l'immensité du désert, où l'incertitude fait partie intégrante de l'aventure, les conditions météorologiques peuvent parfois se révéler imprévisibles. Malheureusement, en raison de conditions défavorables, la décision a été prise d'annuler la course dans la soirée du 28 septembre, garantissant ainsi la sécurité de tous les participants et le bon déroulement de l'événement dans le respect des normes.

En effet, des tempêtes de vent violentes ont balayé la région, rendant le terrain impraticable et dangereux pour les participants. Afin d'assurer la sécurité des coureurs, les organisateurs ont pris la décision difficile d'interrompre la compétition. Cependant, la cérémonie de remise des prix a été maintenue, et les vainqueurs ont été désignés en fonction de l'ordre des résultats enregistrés au moment de l'arrêt de la course.