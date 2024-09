Congo-Brazzaville: Crise à la Fécofoot - La commission ad hoc veut prendre son service le 5 octobre

Au cours d'un point de presse animé le week-end dernier à Brazzaville, les membres de la commission ad hoc de la Fédération congolaise de football ont manifesté leur volonté de s'engager dans l'exécution des tâches qui leur sont assignées. Pour ce faire, ils veulent faire la passation de service ce 5 octobre.

Installée le 25 septembre lors de l'assemblée générale extraordinaire, la commission ad hoc s'investie déjà dans la préparation de la passation de service avec le comité exécutif révoqué, la rencontre avec les organes juridictionnels de la Fécofoot, la préparation de la double confrontation des Diables rouges seniors contre les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud comptant pour les éliminatoires CAN 2025 au Maroc et le lancement de l'appel d'offres relatif à l'audit organisationnel et financier recommandé par l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024.

« La première étape après la révocation du comité exécutif est de garantir une transition ordonnée et respectueuse des institutions. Nous avons entamé les préparatifs pour la passation de pouvoir entre le comité exécutif sortant et la commission ad hoc nouvellement mise en place. Notre objectif est de garantir une transition fluide, permettant à la commission ad hoc de prendre rapidement la mesure de ses responsabilités et de veiller à la continuité de l'administration de la Fécofoot.

Nous avons déjà envoyé une notification officielle au comité exécutif révoqué afin d'établir un calendrier précis pour cette passation, incluant la remise des documents administratifs, financiers et techniques nécessaires. Cela témoigne de notre volonté de travailler dans le respect des règles et avec le souci de la transparence », a expliqué le président de la commission ad hoc William Bouaka.

Il a, par ailleurs, indiqué que l'un des points cruciaux pour les semaines à venir est la préparation de la double confrontation des Diables rouges séniors contre les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. « Nous nous trouvons dans une phase cruciale pour la réorganisation et la relance du football congolais.

Chaque action entreprise vise à préserver l'intégrité de notre fédération, à garantir une transition efficace et à promouvoir le développement du football dans notre pays. Toutes les mesures que nous prendrons s'inscrivent dans le respect des règles qui régissent notre fédération, car c'est dans cette rigueur que nous allons continuer à avancer », a déclaré William Bouka.

Il faut noter que le comité exécutif de la Fécofoot dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas a tenu une réunion le 27 septembre. Au cours de cette rencontre, il a été décidé de l'organisation, le 5 octobre, d'une assemblée générale extraordinaire en présence des représentants de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football.