Madagascar: Scoutisme - Quatre éclaireuses au séminaire Juliette Low

Quatre éclaireuses malgaches suivent une réunion internationale pour le renforcement de la paix au niveau de la communauté. Elles assistent au séminaire Juliette Low qui se tient du 29 septembre au 5 octobre.

Kaolia Madera et Narindra représentent Madagascar à Sangam, en Inde. Tandis qu'Andrefo Mahatia et Mireha Mahatsaha vont diriger le séminaire à Kusafiri, au Ghana. Ce séminaire vise à donner aux participants les pratiques du leadership. « En utilisant le Modèle de leadership des Guides et des Éclaireuses, l'événement permettra à un réseau international de filles et de jeunes femmes d'être des citoyennes du monde empathiques, valorisant les points de vue différents et célébrant la diversité. En mettant l'accent sur la consolidation de la paix dans leurs communautés locales, les participantes mèneront ensemble la création d'un monde égal et inclusif où toutes et tous peuvent s'épanouir », publie l'association Mpanazava eto Madagasikara.

Le séminaire Juliette Low est le programme phare de développement du leadership de l'Association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE) pour les membres du Guidisme et du Scoutisme féminin âgés de 18 à 30 ans.