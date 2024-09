Madagascar: Antsonjombe - Ambondrona fait carton plein

Ambondrona a enflammé le Coliseum Antsonjombe, hier, lors de son premier concert de l'année, offrant un spectacle inoubliable à un public en délire. L'ambiance était à son comble.



Comme chaque année, le groupe Ambondrona a fait vibrer le Coliseum Antsonjombe, hier, lors de son premier concert de l'année. Dès l'ouverture à 14 heures, l'ambiance était électrique grâce aux premières parties assurées par les groupes Heroz, Hell's Rush, Da Hopp, et l'animation dynamique des DJ Letà et Scotty Raz.

Le public attendait impatiemment l'entrée en scène d'Ambondrona, prévue à 15 heures. Bien que le groupe ne soit monté sur scène qu'à 15 h 45, l'enthousiasme des fans est resté intact. Dès leur arrivée, les membres d'Ambondrona ont littéralement fait exploser l'ambiance. Le public, chaud et réceptif, a chanté en chœur dès les premiers morceaux, notamment des titres phares comme "Tena fitia", "Hatramin'izao", "Tohizo ihany", "Iray minitra", "Ilay tanàna" et bien d'autres.

Le moment fort du concert est survenu lorsque Beranto a interprété «Tontolo faharoa», l'un des grands titres du groupe, provoquant des cris d'enthousiasme dans tout le Coliseum.

Kix, le chanteur emblématique du groupe, a profité de l'occasion pour annoncer un événement spécial : la célébration des 25 ans de scène d'Ambondrona en 2026, marquant ainsi une carrière riche qui a débuté en 2001.

Le spectacle, parfaitement orchestré, a mis en lumière le professionnalisme et les deux décennies d'expérience du groupe. Malgré les embouteillages autour d'Analamahitsy causés par l'énorme affluence, l'organisation a été fluide et le concert s'est déroulé sans incident. Le podium en forme de T a permis une proximité inédite entre Kix et le public, créant une connexion unique, avec des moments où le chanteur partageait le micro avec les fans. À 16h 48, une courte pause a été marquée, mais l'animation n'a pas cessé grâce à Antso et Scotty Raz, qui ont su maintenir l'ambiance avec une session DJ pleine d'énergie. La sonorisation, impeccable, a été assurée par Mi'Ritsoka et Ivenco, offrant une qualité sonore à la hauteur des attentes.

Le groupe est revenu sur scène à 17h 12 avec une configuration plus intime, déplaçant les instruments à l'avant pour renforcer la proximité avec le public. Malgré le coucher de soleil, les spectateurs sont restés fidèles, chantant et dansant au rythme des morceaux qui se sont enchaînés sans relâche. Ambondrona a, une fois de plus, prouvé pourquoi il est l'un des groupes les plus appréciés de la scène musicale malgache.