Madagascar: Futsal - Championnat national - Cinq catégories de jeunes et vétérans concernées

La Commission de beachsoccer et futsal au sein de la Fédération Malgache de Football (FMF) organisera les championnats nationaux dans cinq catégories différentes, du 23 octobre au 1er novembre. Les matchs se dérouleront au gymnase de Mahamasina et au Palais des Sports. Les éliminatoires s'étaleront du 28 au 30 octobre, les demi-finales, le 31 octobre, et les finales des cinq catégories, le 1er novembre.

Le championnat pour les jeunes est en cette phase de redynamisation réservée uniquement aux équipes d'Analamanga. « Pour cette première édition, les équipes participantes seront limitées à dix par catégorie. La participation est ouverte, nous n'exigeons pas de licence. Nous allons collaborer avec la ligue d'Analamanga pour effectuer une sorte de sélection afin d'avoir un meilleur niveau technique », explique Rado Rasoanaivo, directeur technique national.

Deux catégories des vétérans seront aussi concernées, à savoir celle de plus de

35 ans et les super vétérans de plus de 45 ans, qui verront la participation des autres régions. «Notre objectif est de stimuler la pratique du futsal à l'échelle nationale, préparer la relève et constituer une équipe nationale en vue des compétitions internationales », confie Jean Théophan Pontiac, premier vice-président de la Fédération et président de la Commission de Beach soccer et futsal.