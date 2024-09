Angola: ISCED-Huíla avec huit projets approuvés par la FUNDCIT

Lubango (Angola) — Huit des dix projets destinés à améliorer l'enseignement à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISCED) de Huila soumis à la Fondation pour le Développement Scientifique et Technologique (FUNDECIT) ont été approuvés ce mois-ci avec un financement garanti.

Il s'agit de projets visant la recherche, l'équipement de laboratoires et l'acquisition de ressources technologiques évalués, globalement, à 214 millions 514 mille 720 kwanzas.

Créé en 2021, la FUNDECIT d'Angola, ayant la nature juridique d'un Institut Public, classé Fondation Publique avec personnalité juridique, jouit d'une autonomie administrative, financière et patrimoniale, et opère dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation.

Sa mission est de mettre en œuvre les politiques de Science, de Technologie et d'Innovation et de gérer les ressources financières du Budget Général de l'État (OGE), destinées à la recherche et au développement scientifique, y compris celles résultant de la mobilisation ou de la captation de ressources extra-OGE pour financer des activités.

Se confiant lundi à l'Angop, le président de l'ISCED-Huíla, Helder Bahu, a souligné que dans le cadre des programmes financés par la FUNDECIT, l'institution a présenté dix projets et huit ont été approuvés, les protocoles ayant été signés le 23 de ce mois.

Il a souligné qu'il s'agit de projets liés à l'acquisition de biens ou de services de soutien technologique en TIC, d'équipement de la bibliothèque centrale de l'ISCED-Huila, du laboratoire de biologie, de physique et de chimie, ainsi que la réalisation d'études sur les champignons sauvages comestibles en Angola.

Pour le président de l'ISCED, l'approbation de ces projets à financer arrive à point nommé, car l'école avait besoin de soutien pour améliorer le réseau interne et fournira une plus grande capacité en termes d'équipement informatique à l'institution.

« De manière générale, cela changera considérablement notre perspective de transformer l'ISCED en un espace plus dynamique avec des niveaux acceptables de scientificité et de rigueur pour la formation des enseignants », a-t-il expliqué.

Selon Helder Bahu, compte tenu de l'époque à laquelle les projets ont été conçus, le budget estimé de chacun d'eux peut être modifié et, en fonction du ministère des Finances, ils pourront être financés au cours de l'année académique 2024/2025.